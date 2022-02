Cerkev sv. Kozme in Damijana v vasi Krka je bila prvič omenjena leta 1135, v 18. stoletju je bila to daleč naokoli znana romarska pot. Zadnja štiri leta faro vodi 37-letni duhovnik Dejan Pavlin. »Dejansko mi je bila dana milost, da sem prišel na to župnijo, kjer smo med sabo zelo povezani. Pomagamo si. Delamo dobro, pa ne le za nas, ki smo tu, ampak tudi za generacije, ki prihajajo. Lani smo obnovili cerkvi na Vrheh (Polževo) in na Krki. Če bo bog dal, bomo imeli letos novo mašo, domačin Janez Meglen bo novomašnik. Vrsto let pa že živi ideja o župnišču, ki so ga leta 1944 porušili. Odlo...