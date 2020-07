Dolenjski vinar kradel elektriko?

»Nisem kriv. Nikoli v življenju nisem kradel. Nikoli niti nisem posegal v električno omarico niti nimam dostopa do nje. Sicer pa me v tem postopku nihče ni ničesar vprašal, ne predstavniki Elektra ne policisti,« je na okrajnem sodišču Trebnje dejal Anton Cvetan iz Češnjic pri Trebelnem. Na zatožno klop je moral sesti zaradi obtožb o kraji elektrike.Po očitkih tožilstva naj bi od leta 2016 do 8. decembra 2017 nelegalno posegel v priključek električne energije in v priključni omarici opravil obvod pred glavnimi varovalkami do električne omarice svojega sosednjega objekta, kjer ni bilo števca za porabo elektrike. Tako naj bi ...