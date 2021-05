Dolenjski policist je novi kralj cvička

Ni bila korona, ampak predsednik

Trije kralji iz Vesele doline: Marjan, Andrej in Matjaž

Premagal bolezen

Novega kralja sta počastila aktualna cvičkova princesa Maja Vovko in aktualni kralj cvička Andrej Grabnar.

Pogovarja se z vinom

Če bi šentjanževec pil Zidanico pri Matjažu Golobu krasijo mogočna vrata in posebna rezbarija. Vrata je naredil Bogdan Jerič, rezbarijo pa Adi Jerič. "Tu je napisana in upodobljena zgodba o šentjanževcu, kot tam tudi pravijo cvičku. Gre pa takole: mlada kraljica se je zaljubila v mladega kmeta, ki pa ga ni smela ljubiti. Kralj oče je poslal vojsko, ki je prijela mladega fanta, ki so ga iz Šentjanža prek Brunka peljali na usmrtitev. Pri tem so srečali ženico, ki je imela v rokah poliček vina, fantu je ponudila kozarec šentjanževca, cvička. Boš enega spil, mu je rekla dvakrat," pove Matjaž in nadaljuje: "Fant je povedal, da ne bo pil, da se je zaljubil v kraljevo hčer in da je konec z njim. Odpeljali so ga dalje, ga hitro obsodili in obesili. Vmes je kraljeva hči pri kralju izprosila fantovo izpustitev, sel je šel na pot, a prišel prepozno. Nauk zgodbe: če bi šentjanževca pil, bi bil še živ," navrže Matjaž, ki svoj cviček hrani v kleti iz leta 1870!

Slovenija ima novega kralja, točneje imamo novega kralja cvička. Ta laskavi naziv bo po novem nosil 49-letni, vinogradnik z Malkovca, iz Vesele doline, ki je ena od vinogradniških leg Malkovca. Pa očitno tale dolina ni le vesela, ampak bi se po novem lahko klicala kar Kraljeva dolina. Zakaj? Ker je Matjaž že tretji kralj na tem koncu Malkovca. Pred njim sta se s tem laskavim priznanjem okitila že(leta 2009) in(2006.).»Okoli 14. ure me je poklical, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, in sporočil veselo novico. Zelo sem bil presenečen. Mi je kar sapo vzelo, začel sem se tresti. Kot bi imel koronavirus,« je začel pripovedovati Matjaž, ki smo ga obiskali na Malkovcu. Ni bil sam, očein mamasta čistila klet, ženaje pripravljala pojedino, nekaj prvih prijateljev pa že segalo v roke in čestitalo novemu kralju. »Letošnja letina ima nekoliko nižjo oceno, lanska pozeba je naredila svoje. Predvsem je zdesetkala pridelek žametne črnine, ki daje ton cvičku, zato nekaj nižja ocena,« je povedal Jurak in razkril, da ima Društvo vinogradnikov Malkovec tudi najvišje ocenjeni cviček letine – to je postala žlahtna kapljica, ki predseduje domačemu društvu, za kralja pa ni kandidiral.»Ko daš vino na ocenjevanje, so pričakovanja vedno prisotna. Letos sem to storil prvič, da kandidiram za kralja cvička. Zakaj? Ker bom imel novembra abrahama, pa da bodo prijatelji vedeli, kako vino bodo pili. Očitno bodo pili najboljši cviček na svetu!« ni skrival ponosa Matjaž. »Lani je pozeblo, letos pa sploh. Kar poglejte tale šparon, le par mladic je gor,« opozori na usodo letošnjega pridelka v vinogradu, kjer praviloma pridela okoli 3000 litrov vina, od tega 2000 litrov cvička, za sad pa poskrbi okoli 3000 trt.Matjaž se je zapisal vinogradu pred 20 leti. Najprej je leta 1989 umrl tast, potem leta 2000 še ženin brat. Prevzel je vinograd in se lotil dela. Hodi v službo, je policist na Policijski upravi Novo mesto, zaposlen pa je v Operativno-komunikacijskem centru 113. Z ženo sta imela tudi gostilno, ki pa je zdaj v najemu. »Hčerki sta šli po svetu, midva pa sva ostala tu,« pristavi in ponosno doda, da hčikončuje študij za magistro mikrobiologije, mlajšapa je v 4. letniku dentalne medicine. Matjaža delo v vinogradu sprošča po naporih v službi. »Pri delu mi pomagajo vsi,« pohvali predvsem domače in sorodnike, ki se praviloma zberejo na trgatvi, takrat je najbolj veselo!»Nekaj prodamo, da si povrnemo nekaj stroškov, nekaj tudi spijemo,« pove, kaj naredijo z vinom. Ni veliko manjkalo, pa bi ga dal dan pred razglasitvijo kralja cvička v steklenice. »Včeraj bi ga morali ustekleničiti 1000 litrov, pa smo jih potem le 500. Nekaj mi je dalo misliti, kaj pa če mi uspe,« Matjaž pojasni, kako bi zavoljo ustekleničenja ostal brez naslova. Pogoj, da je nekdo kralj cvička, je tudi 1500 litrov cvička v sodih oz. cisterni. Leta 1999 je eden od vinogradnikov s tega konca ravno zavoljo manka količine ostal brez krone. Matjaž je naslova kralja cvička vesel tudi zato, ker ni veliko manjkalo, pa bi moral lani skoraj končati vinogradništvo. Bolezen je naredila svoje, a je Matjaž zmagal, ob tem pa pove, da bo vedno hvaležen dr., ki mu je pomagala! »Zdaj sem precej bolje, vrnila se je volja do vinograda in dela. Ne bom končal,« poudari.»Tale moj zmagovalni cviček je narejen brez filtra, vse je naravno čiščeno vino. Tudi velikih hladilnih sistemov nimam. Le navadna grebljica, s katero sem vse premešal. Pri meni ni nobene druge tehnike ali kemije. Predvsem pa je bistveno, da se z vinom pogovoriš. Ko pripravljam vino, pridem v zidanico, narežem klobaso. Potem premešam in naredim vse. Pojem do konca, še enkrat premešam, se tudi pogovorim, če je treba, še enkrat, in grem domov,« opiše svoj prvinski način priprave vina, ki daje jasen signal tudi malim vinogradnikom, da je lahko njihova kapljica lahko še kako kakovostna, tudi da seže po kraljevi kroni! Matjažev cviček ima dober vonj. »Pokojni ambasador cvička je rekel, da ni dobrega cvička brez portugalke. Tako je res,« pojasni Matjaž, od kod aroma.Malkovec, društvo vinogradnikov imajo od leta 1972, se sooča z opuščanjem vinogradništva. »Tamle se pasejo ovce, tu rastejo orehi in lešniki. Opuščanj je veliko. Malega vinogradnika so zatrli. Politika in ekonomija sta naredili svoje. Čez pet let bo tule robida rasla. Vse, ki smo v tem hribu, nas bodo uničili tisti, ki sejejo in sadijo s traktorji cele hektarje,« opozarja Matjaž. Kralju so čestitali tudi direktor novomeškega Kmetijsko-gozdarskega zavoda, župan občine Sevnicater, ki vodi Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Čestitke in priznanja sta mu izrekla tudi aktualna cvičkova princesain aktualni kralj cvička. Kralj Matjaž bo dobil krono na 49. Tednu cvička, ki bo v Trebnjem.