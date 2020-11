Dolenjski Betlehem letos brez jaslic

MATEJ KIRAR Z leve: Robert Janežič, Uroš Bregar, Simon Kirar, Martin Kirar, Sebastian Majerle, spredaj pa Matej Kirar, Sašo Muhič FOTOgrafije: Matej Kirar

MATEJ KIRAR Vsako leto so dodali nove figure.

Priprave se začnejo že spomladi, ko nabiramo in sušimo bezeg in lipo, iz katerih skuhamo čaj za obiskovalce. Tudi letos smo vse že pripravili.

Božični čas trka na vrata, a letošnji prazniki bodo drugačni kot v preteklosti. Številni so radi zahajali na Dolenjsko, v vas Zavinek v občini Škocjan, kjer so več kot 20 let zapored postavljali jaslice, božje figure iz lesa, in preostala pravljična bitja. Po več deset kilometrov svetlobnih cevi so porabili, tisočere lučke so gorele. Vas Zavinek je bila praviloma najbolj praznično osvetljen kraj na Dolenjskem.»Zaradi stanja, ki vlada, prepovedi gibanja in druženja, smo se odločili, da letos ne bomo pripravili jaslic,« nam je povedal, predsednik Turističnega društva Zavinek. V zadnjih letih se je tam zbralo po 20.000 ljudi. Lučke so prižgali tik pred božičem, gorele so do 6. januarja, praznika svetih treh kraljev. Ogled je bil vedno brezplačen, domačini pa so zbirali prostovoljne prispevke, za stroške elektrike. »Korona nas je prisilila, da letos počivamo. Odločili smo se, da letos enostavno preživimo božične praznike drugače kot do zdaj, bolj v družinskem krogu,« doda»Delo začnemo že spomladi, ko nabiramo in sušimo bezeg in lipo, iz katerih skuhamo čaj za obiskovalce. Tudi letos smo vse že pripravili. Priprave za okrasitev pa se začnejo sredi novembra, ko v delavnici popravljamo svetlobne elemente (figure) in ustvarjamo nove podobe. Vsako leto namreč dodamo nove sklope osvetlitve. Ideje so pač iz življenja. Začelo se je z živalmi iz narave ter naravnimi elementi, nadaljevalo pa z junaki iz pravljic in risank.«Glavne postavitve so potekale zadnja dva tedna pred božičem: »Pri okrasitvi je redno sodelovalo 20–30 ljudi, pri redarstvu in urejanju prometa pa gasilci iz PGD Škocjan.« In bodo spet, a žal šele prihodnje leto.