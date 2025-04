Dolenjske gasilke: po potepu še izobraževanje (FOTO)

Članice Gasilske regije Dolenjske so zelo dejavne, vpete so v delo društev, organizirajo tekmovanja, sodelujejo na vajah, različnih intervencijah, se izobražujejo, so mentorice mladim.

»Članice treh zvez, Novega mesta, Trebnjega in Šentjerneja, smo se dogovorile, da organiziramo tako regijski posvet kot tudi regijski pohod, ki pa mora vsebovati gasilsko tematiko, in ne samo pohoda. Lani smo imele posvet v PGD Bela Cerkev, kjer je bila udeležba tudi zelo velika, kar 124 članic, pohod pa je organizirala Gasilska zveza (GZ) Trebnje, kjer se nas je zbralo 83 članic,« je povedala Melita Blatnik, ki predseduje komisiji za članice dolenjske regije že drugi mandat.

Članica Petra Gramc iz PGD Grmovlje z najmlajšo udeleženko, trimesečno Julijo

Da si gasilke želijo takšnih dejavnosti, je pokazal tudi nedavni pohod v Občini Žužemberk. »Število udeleženih članic na različnih dogodkih se vsako leto povečuje, kar je zelo pohvalno. V naši regiji smo članice spoštovane in nam moški del vedno priskoči na pomoč. In mi njim, seveda. Imamo tudi čudovitega regijskega predsednika Martina Lužarja, ki nas vedno podpre pri vseh odločitvah,« je dodala Blatnikova ter pohvalila predsednico komisije za članice Gasilskega poveljstva Občine Žužemberk Majdo Obštetar, ki je izvrstno pletla organizacijske niti pri zadnjem pohodu.

Več kot 200

Udeleženke so se zbrale v žužemberškem gradu, kjer so jih pozdravili župan Jože Papež, predsednik GZ Novo mesto Franc Anderlič, predstavnica sveta članic GZS Vesna Kozole, direktorica Zavoda Žužemberk Tjaša Primc, poveljnik GPO Tomaž Obštetar, predsednik PGD Žužemberk Mihael Filipič in seveda obe organizatorici, Blatnikova in Obštetarjeva.

Franc Anderlič, predsednik GZ Novo mesto in podpredsednik dolenjske regije, je upravičeno ponosen na članice.

Skozi zgodovino gradu in v nadaljevanju ogleda nekaterih zanimivosti iz bogate dediščine Suhe krajine jih je popeljal vodnik Ludvik Legan. Več kot 200 članic, z njimi so bili tudi otroci in nekaj moških spremljevalcev, si je z zanimanjem ogledalo gasilsko tehniko, opremo in vozila žužemberških gasilcev. Pot jih je naprej vodila po nekdanji rimski cesti vse do zanimivega, ročno izklesanega kamnitega znamenja, Naralovega križa, ki ga je nad Trebčo vasjo postavil Radetzkyjev vojak, samouk in kamnosek Jože Novak, po domače Naralov, za srečno vrnitev iz vojne.

Organizatorici Melita Blatnik in Majda Obštetar

»Pomlad je čas za nova doživetja in prijetne trenutke v dobri družbi,« so v vabilu zapisale organizatorice. V lepem in sončnem vremenu so pohodnice, tudi z otroškimi vozički, nadaljevale mimo mogočnih in najlepših slapov reke Krke do Auerspergove železarne in plavža, z zanimivim ogledom muzeja Natura 2000.

Vaja reševanja iz Krke

Sledil je drugi del strokovnega programa s prikazom vaje reševanja iz reke Krke in ogledom filma s predavanjem o reševanju in intervenciji ob poplavah na Koroškem. Prijetno popoldne so članice zaokrožile z druženjem ob dobri hrani pri gasilskem domu na Dvoru.