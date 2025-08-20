Dolenjska zibelka kasaštva praznuje: Dobrobit konj jim je vedno na prvem mestu (FOTO)
Če Ljutomer velja za zibelko slovenskega kasaštva, pa je Šentjernej zibelka dolenjskega kasaškega športa in eden od pomembnih stebrov konjereje v naši deželi. Letošnje leto je za ta kraj pod Gorjanci posebno, saj zaznamuje častitljivih 140 let prirejanja kasaških dirk na Dolenjskem in 105 let delovanja Kluba za konjski šport Šentjernej; ta piše zgodbo generacij, ki so s srčnostjo in predanostjo tkale vez med človekom in konjem, med tradicijo in prihodnostjo.
Srčnost šentjernejskih kasačev se ne odraža le v tekmovalnih dosežkih, temveč v odgovornosti do konj.
»Korenine kasaštva v Šentjerneju segajo v leto 1885, ko so strastni ljubitelji konj in kasaških dirk na travnikih prvič zarisali stezo, po kateri so v ritmu kopit odmevali koraki prihodnosti. Na dirke so prihajali domačini in obiskovalci od blizu in daleč, da bi skupaj občudovali plemenito moč konj in doživeli trenutke resnične povezanosti. Danes več kot 100 članov kluba z enako ljubeznijo in zanosom ohranja plamen te dragocene tradicije.
Tudi sedlarstvo
Konjereja ima na Šentjernejskem polju dolgo tradicijo, saj je bil konj nepogrešljiv pomočnik za delo. Vzporedno s konjerejo se je razvijalo tako kasaštvo kot tudi nepogrešljivo sedlarstvo, ki ga zdaj nadaljujeta oče in sin Franc in Andrej Lopatec. Gre za družinsko veščino, ki jo je med vojnama začel Frančev oče, prav tako mu je bilo ime Franc, in je bil eden zadnjih, ki so končali šolo za sedlarja. Franc in Andrej sta svojo dejavnost predstavila tudi na nedavnih konjskih dirkah, na njunem štantu pa je bilo mogoče najti vsemogoče izdelke, od vajeti, pasov, uzd, oprsnic, celo torb in druge opreme za konje.
Kasaštvo v krajih pod Gorjancih se je nekoč začelo skromno, na cesti od Grobelj do Šentjerneja, skozi desetletja pa je preraslo v tradicijo in ponos generacij.
Ob častitljivem jubileju je klub, ki ga vodi Andraž Rumpret, sicer tudi predsednik Kasaške zveze Slovenije, pripravil bogat spremljevalni program. Zbrane je pozdravil podžupan občine Šentjernej Andrej Mikec, zaigral je šentjernejski pihalni orkester, poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše, ki so lahko od blizu spoznali svet konj in tako morda že postavili temelje predanemu odnosu do teh živali, ki človeku, kot poudarjajo šentjernejski ljubitelji konj, ne podarijo le svojih korakov, ampak tudi svojo dušo in srce.
Pustili neizbrisen pečat
Klub za konjski šport Šentjernej so skozi desetletja vodili predani posamezniki, ki so s svojo vizijo in trudom gradili njegov razvoj, vsak je pustil neizbrisen pečat in prispeval k rasti šentjernejske kasaške tradicije. Prvi predsednik po vojni je bil Franc Kerin, sledila sta mu Dodo Majzelj in Franc Kovačič. V naslednjih desetletjih so ga vodili Franc Rumpret, Vinko Radkovič, Jože Bergant, Slavko Novak, Ivan Košak, Janez Kovač in Andraž Rumpret. Po njem je klub prevzel Franc Hudoklin, nato pa je vodenje ponovno predal Andražu Rumpretu, ki klub uspešno vodi še danes ter skrbi, da se bogata kasaška tradicija ne le ohranja, ampak tudi nadgrajuje.
2000 obiskovalcev so našteli.
Leta 1991 je šentjernejski hipodrom doživel zgodovinski mejnik – gostil je 63. kasaški derbi, zadnjega v Jugoslaviji. To je bila čast, ki je Šentjernej utrdila kot nepogrešljiv del slovenskega kasaštva. A klub ni obstal v preteklosti – širil je prepoznavnost, organiziral nove dirke in ustanovil glasilo Šentjernejski kas.
Člani kluba so postali nepogrešljiv del povork na jernejevo, danes pa jih srečamo tudi na štefanovo, kjer s ponosom ohranjajo običaj žegnanja konj. Srčnost šentjernejskih kasačev se ne odraža le v tekmovalnih dosežkih, temveč v odgovornosti do konj. Zato v Klubu za konjski šport Šentjernej verjamejo, da zmaga ni edino merilo veličine – pravo vrednost kasaštva vidijo v etičnosti, občudovanju in predanosti tem plemenitim živalim. Dobrobit konj jim je vedno na prvem mestu, kasaštvo pa zanje ni zgolj tekmovanje, ampak temelji na zaupanju, razumevanju in trdni povezanosti med človekom in konjem.
