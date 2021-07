Dolenjska pravnica gradi šole v Afriki (FOTO)

Afriška jutra ob Malavijskem jezeru so menda prekrasna. Zjutraj si pripravijo zajtrk na kurilniku iz oglja, pristavijo čaj z mlekom, soseda prinese topel kruh. Zatem se zapodijo v vodo ali pa na sosednji hrib med plantaže čaja. Ker živijo blizu ekvatorja, so dnevi razpotegnjeni med šesto zjutraj in šesto popoldne. Učilnice pod krošnjami drevesV takšnem okolju živi tudi Dolenjka Jana Dular Wang'ombe, izobražena pravnica, a tudi velika humanitarka. Že 11 let pomaga afriškim otrokom. Pravzaprav je pomagala že več tisočim, jim omogočila boljšo in kakovostnejšo izobrazbo! Odkar biva v Afriki, ...