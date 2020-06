Dolenjci prepolovili takso

Turistična taksa bo skupaj s promocijsko od 1. julija do konca leta znašala 1,25 evra.

Že veste, kje boste izkoristili turistični bon? Možnosti je veliko, turistom prijaznejše bivanje pa ponujajo v občini Dolenjske Toplice, znani predvsem po termalnem vrelcu, kjer se je tamkajšnja oblast, da bi omilila težak položaj paradnemu konju domačega gospodarstva, odločila za pomemben korak. S turizmom je namreč povezanega kar 70 odstotkov lokalnega gospodarstva, in da bi privabili še več obiskovalcev, so za polovico znižali turistično takso. Tako se bo v občinski proračun sicer nateklo približno 50.000 evrov manj, a županpravi, da lahko manj pomeni tudi več. Tako bo turistična taksa skupaj s promocijsko od prvega julija do konca leta znašala 1,25 evra.»Epidemija koronavirusa je ustavila vse, kar je vezano na turizem. V centru Dolenjskih Toplic, kjer je bilo doslej vedno polno turistov, smo navajeni na živahno dogajanje, v času epidemije pa je bilo to mesto duhov. Ponudniki turističnih storitev so se znašli vsak po svoje, nekaj zaposlenih je odšlo na čakanje, nekateri so zapirali svoja podjetja, tudi odpovedi so se zgodile,« pravi Vovk, ki doslej ni zasledil, da bi se še katera slovenska občina odločila za podoben korak.V občini imajo približno 100.000 prenočitev na leto. Lani se je na račun turistične takse v občinski proračun steklo 110.000 evrov, nižji znesek pa je posledica dejstva, da prihaja v to občino v Terme Krka veliko ljudi z napotnicami, verjetno več kot polovica, ti pa so opravičeni plačila takse. Ponudniki turističnih storitev ukrep občine, da zniža turistično takso, pozdravljajo.»Tako se taksa vrača na raven pred letom 2018, ko se je drastično povečala. Še posebno je to pomembno za nas v kampu, ker je znesek turistične takse do zdaj znašal kar petino cene prenočitve! Za goste pomeni to dobrodošlo pocenitev naših storitev, saj konec koncev gost plačuje skupni strošek bivanja in cena je pri odločitvi o izbiri destinacije še kako pomembna,« je poudaril, lastnik in upravljavec kampa Polje, ki je odprl svoja vrata v letu 2018. Kamp je na idilični lokaciji v zelenem objemu reke Krke in kočevskih gozdov, v neposredni bližini Term Dolenjske Toplice, ob sotočju potoka Sušica in reke Krke, namenjen pa je tako gostom, ki dopustujejo z avtodomi in počitniškimi prikolicami, kakor tistim s šotori. »Glede na posledice epidemije letos pričakujemo bistven upad prometa. V strukturi naših gostov je namreč kar 90 odstotkov tujcev, prevladujejo Nizozemci, Francozi, Angleži in Nemci, izpad pa bo kljub odpiranju mej znotraj Evropske unije nenadomestljiv. A upamo, da nam bodo turistični boni vseeno prinesli kakšno dodatno prenočitev, rezervacije že imamo,« je optimističen Potočar.V občini Dolenjske Toplice stavijo na naravo in ljudi. »To je zmagovalna kombinacija, ki jo priporočam vsakemu obiskovalcu. Sprehodi po topliški dolini, kolesarjenje po Kočevskem rogu, ribolov v Krki in Radeščici ponujajo priložnosti za srečevanje z domačini. Ta naključna srečanja se včasih zgodijo na polju, morda pa celo pri zidanici. Nihče ne bo nadaljeval poti, ne da bi ga nagovoril domačin, sploh pa ne žejen. Tudi gostinska ponudba je lepo porazdeljena po ozemlju občine. Po aktivno preživetem dnevu se prileže kopanje v termalni vodi ali pa razvajanje v velnesu,« našteva Vovk in izpostavi še nekaj kulturnih znamenitosti, kot so arheološka pot Cvinger, muzej na prostem Baza 20, Hudičev turn, ogledni depo starodobnikov, muzej Kočevarjev staroselcev, čebelarski dom Podstenice, polharski dom ...