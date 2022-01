Nekdaj se je v likalnicah dvigovala para, oglje pa je v šporhetu razbeljeno žarelo. Koščki saj, ki so padli iz likalnika, so sveže oprana oblačila kaj hitro zamazali ali vanje celo naredili luknjico. Ko so v rabo prišli likalniki na bencin, pa se je opravilo marsikdaj sprevrglo v gašenje požara. To so zgodbe, ki jih o življenju nekoč pripovedujejo likalniki in jih, če le imamo pravega prevajalca, šepetajo tudi lično zloženi starinski pripomočki v kuhinji našega največjega zasebnega zbiratelja Erika Oblaka, ki je kuhinjo spremenil v skoraj muzejsko sobano. Na posebno ojačanih in označenih poli...