Doktorju davčnih utaj Roku Snežiču prepovedali vstop v državo

Varnostne službe so slovenskemu državljanu Roku Snežiču, ki ga je slovenska javnost spoznala med afero s spornim posojilom stranki SDS, ki ga je stranka Janeza Janše dobila prek Prijedorčanke Dijane Đuđić, prepovedale vstop v Bosno in Hercegovino in o tem obvestile mejno policijo BiH, poroča banjaluški portal Capital.ba. Tamkajšnje varnostne službe ocenjujejo, da predstavlja »grožnjo nacionalni in gospodarski varnosti države«.



Eden od razlogov za nezaželenost Snežiča naj bi bilo odpiranje fiktivnih podjetij na območju Banjaluke v Republiki Srbski, pri čemer je, kakor je sam priznal, sodeloval, piše omenjeni portal. Snežič je sicer ves čas trdil, da ne gre za nič nezakonitega, temveč za »davčno optimizacijo« oziroma zakoniti prihranek denarja.



Po poročanju portala Istraga.ba je Snežič že zapustil Bosno in Hercegovino, trenutno se nahaja v Ljubljani. »Novica, da mi je prepovedan vstop, je čista neumnost, ker ni osnove za kaj takšnega. Proti meni se v BiH ne vodi nobenega postopka, ni obtožnice niti kakšne prijave,« je dejal in spomnil, da pred dnevi ni imel težav z vstopom v BiH. Prav tako dodaja, da ni v nobenem kazenskem postopku niti ni kaznovan, ima pa, po študiju na pravni fakulteti v Banjaluki, zdaj doktorat iz davčnega prava. Ni mu znano, zakaj naj bi ga obravnavale varnostne službe v BiH, obenem pa je že napovedal je, da se bo obrnil na Evropsko sodišče za človekove pravice.