Doktor smrt: tudi Slovenci financirali beg Josefa Mengeleja (FOTO)

Septembra 2020 je v 99. letu umrl novinar Aleksandar Lebl. Beograjčan je preživel holokavst, srečo, ki jo je imel, pa je pozneje izkoriščal za boj proti antisemitizmu. Imeli so ga tudi za nekakšnega jugoslovanskega Simona Wiesenthala. Leta 1992 je imel Lebl le še dobro uro do odhoda iz Gradca. Ko je čakal na vlak, se je kratkočasil z listanjem po telefonskem imeniku. Tedaj pa ostrmel: našel je namreč ime in priimek tistega, ki ga je beograjska judovska skupnost že leta iskala. Egona Zabukoška, ki naj bi bil kot judovski komisar leta 1941 odgovoren za najmanj 300 ustreljenih Judov. Takoj je p...