Dokazano: tukaj boste kupovali ugodneje

Po meso in zelenjavo v eno trgovino, po prašek v diskont, po losjon za telo in šampon pa v drogerijo … So vam takšni trgovinski izleti znani? Zakaj ne bi privarčevali pri času in denarju in vseh nakupov opravili na enem mestu?

Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so slovenska gospodinjstva v letu 2022 za hrano in brezalkoholne pijače namenila povprečno 4077 evrov letno (339,75 evra na mesec), kar je 17 % vseh porabljenih sredstev za življenjske potrebščine*. Zagotovo je to znesek, ki lahko močno vpliva na mesečni proračun gospodinjstva. Po drugi strani pa so ravno ti stroški najbolj obvladljivi, saj lahko s premišljenimi nakupi hrane in gospodinjskih potrebščin znatno zmanjšate mesečne izdatke gospodinjstva.

FOTO: Spar

Strategije za varčevanje pri nakupih: Nakupujte v Sparu: nakupovanje v Sparu je dokazano cenejše. Neodvisni popis cen več kot 9000 izdelkov v 37 zaporednih mesecih dokazuje, da je v Sparu v povprečju kar 93 % izdelkov na voljo po nižji ali enaki redni ceni kot v Mercatorju in Tušu.** Uporaba kuponov in spremljanje akcij: spremljajte promocije in izkoristite kupone za izdelke, ki jih redno uporabljate. To lahko prinese občutne prihranke. Načrtovanje obrokov in nakupov: sestavite tedenski jedilnik in na podlagi tega pripravite nakupovalni seznam. To pomaga preprečiti impulzivne nakupe in zmanjšuje količino zavržene hrane. Nakup sezonskih in lokalnih izdelkov: sezonska hrana je običajno cenejša in bolj kakovostna. Poleg tega podpirate lokalne pridelovalce in zmanjšujete ogljični odtis.

Potrošniki potrjujejo: kupovanje v Sparu je ugodnejše

Konkurenčne cene, dobre akcije in kakovostni izdelki so pomembni razlogi, zaradi katerih kupci zvesto kupujejo v Sparu in si tako zagotovijo, da lahko vsak mesec nekaj prišparajo. Raziskava Ugled in moč blagovne znamke SPAR in konkurentov (avgust 2024, Valicon) namreč potrjuje, da Spar izstopa z najprivlačnejšimi akcijami med vsemi trgovci, raziskava Shopper Trends Slovenia 2023/24 (marec 2024, Nielsen) pa razkriva, da se kar 68 % anketirancev izmed 734 vprašanih strinja, da Spar ponuja res dobre akcije in promocije, kar je največ med vsemi analiziranimi trgovci v Sloveniji.

Da je nakup v Sparu resnično ugodnejši, potrjuje tudi raziskava Cenovna percepcija (junij 2024, Arhea), ki je pokazala, da Spar kupcem ponuja najboljše akcije na določen dan v tednu, največ ugodnosti s kartico/aplikacijo in lastne znamke, ki so odlična alternativa znanim blagovnim znamkam. Ob tem pa omogočajo tudi ugoden nakup izdelkov priznanih blagovnih znamk.

Vsak dan v akciji več kot 3400 izdelkov

V Sparu je vsak dan v akciji več kot 3400 izdelkov, kar je več kot celoten asortima diskontne trgovine. Vsak dan lahko najdete čez 1000 izdelkov po znižanih cenah, več kot 2400 izdelkov nosi oznako trajno znižano.

S številnimi SPAR kuponi lahko prihranite še več. Preverite tedenske akcije in ugodnosti v spodnjem koledarčku!

FOTO: Spar

Pet ključnih razlogov, zakaj po nizke cene ni treba drugam

Potrebujete še kakšen dodaten razlog za nakupovanje v Sparu? Če povzamemo izkušnjo povprečnega kupca, ki redno kupuje v Sparu, lahko nanizamo kar pet ključnih razlogov.

#1 Po nizke cene ni treba v diskont

Ali del nakupov opravite tudi v diskontnih trgovinah? To ni več potrebno, v Sparu ste s kakovostnimi izdelki S-BUDGET vedno brez skrbi, saj jih dobite po diskontnih cenah***.

Tako na en mah v eni trgovini najdete vse, kar potrebujete – po vedno nizkih cenah.

#2 Po nizke cene ni treba v drogerijo

Iščete kakovostne izdelke za nego kože in celotnega telesa? Preizkusite izvrstne izdelke ekskluzivne linije ISANA nemške verige drogerij ROSSMANN, ki vas bo navdušila z izjemnimi sestavinami po ugodnih cenah. Izbirate lahko med šamponi za lase, balzami, kremami, losjoni, dezodoranti in še veliko več. Ustvarite si novo lepotno rutino s kakovostno kozmetiko po nizki ceni!

#3 Po nizke z izjemnimi akcijami in kuponi

V Sparu vsak dan ponujajo številne ugodnosti za odlične nakupe. Spoznajte vse ugodnosti, ki vam zagotavljajo, da v Sparu prišparate.

#4 Kakovostno, a občutno ceneje

V Sparu lahko prišparate tudi z izvrstnimi lastnimi znamkami. Zakaj bi morali sprejemati kompromise med kakovostjo in ceno, če lahko v Sparu pridobite oboje. Z izdelki kakovostne znamke SPAR z oznako ODLIČNA KAKOVOST si lahko zagotovite odlične okuse za nižjo ceno.

#5 Prijazno okolje za uspešno nakupovanje

Trgovine Spar so lično opremljene, nakupi so intuitivni in hitri, še dodatno pa navdušuje tudi dejstvo, da so police vedno dobro založene in obogatene s svežimi lokalnimi izdelki. Pika na i celotni nakupovalni izkušnji je nedvomno tudi osebje, ki vas bo z veseljem usmerjalo pri nakupih in pozdravilo z nasmehom.

FOTO: Depositphotos

Zdaj vsi vemo, da v Sparu prišparate. Privarčevani denar lahko tako investirate v prosti čas, morda celo v prihodnost in stvari, ki vas veselijo in vam bogatijo življenje.

Torej: po nizke cene ne hodite drugam. Pridite v Spar.

* Vir: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/10/77

** Trditev velja na podlagi opravljenih mesečnih popisov rednih cen več kot 9000 izdelkov priznanih blagovnih znamk neodvisnega podjetja od 1. 1. 2022 do 9. 1. 2025. V primerjavo sta vključeni trgovini Mercator in Tuš (popis izveden v Mercator centru Rudnik Ljubljana, Planetu Tuš Celje in del v Planetu Tuš Maribor ter Planetu Tuš BTC). V primerjavi so upoštevane redne cene navedenih trgovcev na slovenskem trgu. Iz primerjave so izvzeti izdelki, ki so vključeni v akcijo ali drugo cenovno promocijo zgoraj omenjenih trgovcev. Popis se je izvajal 37 mesecev zapored, rezultate vseh 37 popisov najdete TUKAJ.

*** Več na www.spar.si

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija