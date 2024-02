Dokaz, da smo najlepša regija na svetu

Po dveh mesecih napornega dela je včeraj na Ljubljanskem gradu luč sveta ugledala revija Like Slovenija & Hrvaška, plod sodelovanja medijske hiše Delo in Hanza Media iz Hrvaške. Nastalo je obsežno čtivo na kar 236 straneh z vrhunskimi zgodbami izjemnih posameznikov, ki vsak na svoj način dopolnjujejo gostoljubnost in turistično ponudbo v obeh državah.

S podporo partnerjev, med katerimi se je najbolj izkazala Mestna občina Ljubljana s Turizmom Ljubljana, se predstavljajo znane turistične destinacije.

Predstavitve revije Like se je udeležil tudi prvi predsednik RS Milan Kučan.

»Hrvaška in Slovenija imata veliko razlogov za sodelovanje, v mnogočem se dopolnjujemo, naši bralci pa radi potujejo in se v obeh državah prijetno počutijo,« je med drugim povedal Goran Ogurlić, glavni urednik Jutarnjega lista.

Odgovorni urednik Dela in Slovenskih novic Bojan Budja je izpostavil dve sporočili ob izidu revije Like: »Državi sta prepoznali svoje prednosti in sta jih pripravljeni predstaviti svetu skupaj s svojimi ljudmi, ki predstavljajo največje bogastvo. Drugo pa je, da smo pripravljeni storiti še korak naprej in stopiti na sam vrh. Skupaj z južnimi sosedi smo idealen par. Pa nikar govoriti o skromnosti v poslu. S to revijo smo dokazali, da znamo, zmoremo in si upamo.«

Tanja Vidmar Petković in Ana Lampič iz Turizma Ljubljana pred inovativno skulpturo slovitega arhitekta Jožeta Plečnika

Sprejemal pohvale

Župan Ljubljane Zoran Janković je od sogovornikov z veseljem sprejemal pohvale o najlepšem mestu na svetu, besedo je tokrat prepustil podžupanu Boštjanu Koritniku, ki je nanizal turistične uspehe Ljubljane in prestižne nagrade na mednarodni turistični sceni. »Škoda, da na naslovnici revije Like ni fotografije Ljubljane, Zagreba ali Dubrovnika. Verjamem, da bo tako v naslednji izdaji. Ne le da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, skupaj s Hrvati lahko dokažemo, da je naša regija najlepša na svetu,« je prepričan Koritnik.

Matjaž Han, slovenski minister za gospodarstvo, turizem in šport, je na predstavitvi revije poudaril, da je turizem ena najpomembnejših gospodarskih panog v obeh državah. »Veseli me, da odlično sodelujemo tudi na tem področju. Slovenci že tradicionalno poletja preživljamo na hrvaški obali, Hrvati pa množično obiskujejo naša smučišča. Oboji smo gurmani in oboji imamo gostoljubne ljudi, ki pomenijo največ.«

Nikolina Brnjac, hrvaška ministrica za turizem in šport, je izrazila zadovoljstvo, ker se iz leta v leto izboljšuje sodelovanje med državama, ne le na turističnem področju. »Ugotavljamo, da turisti iz obeh držav vse bolj vidijo Slovenijo in Hrvaško kot celoletni destinaciji. Revija Like je plod odličnega sodelovanja in predstavlja najboljše, kar lahko ponudita obe državi,« je zatrdila prva dama hrvaškega turizma.