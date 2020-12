Dojenčka položila v kislino

Se sprašujete, zakaj toliko okužb? Policija razkriva najpogostejše kršitve ukrepov (VIDEO)

Na vladni tiskovni konferenci o covidu 19 so državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak predstavili stanje v domovih za starejše (DSO) ter ugotovitve inšpekcijskih in policijskih nadzorov v zadnjem tednu. Preberite