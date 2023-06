Dojenčici je Boris vrnil življenje, danes je že prvošolka (FOTO)

Boris Muhič, upokojeni policist PU Murska Sobota, je velik dobrotnik in prostovoljec. Zlasti po upokojitvi je vedno pripravljen pomagati ljudem in tudi živalim. A ne le da za starejše in onemogle opravi nakup v trgovini, nabavi drva za kurjavo, okoplje vrt, Boris rešuje tudi življenja. Te dni namreč mineva šest let, odkar je toplega maja 2017 v znanem zdraviliško-turističnem središču Bad Gleichenberg v Avstriji rešil življenje takrat enomesečne dojenčice Ali Mashalah.

Boris Muhič je nekoč preprečil tudi utopitev.

»To je spomin, ki nikoli ne zbledi. Punčka iz Egipta zdaj odrašča na Dunaju. Je zelo ustvarjalna, raziskovalna, igriva, včasih tudi nagajiva. Živi lepo in srečno življenje, a najpomembneje je, da je zdrava,« nam je Boris zaupal, kar so mu ob obletnici dogodka prek videopogovora povedali njeni starši. »V tem letu se poslavlja od vrtca in vstopa v šolo, ki se je zelo veseli. Zadovoljen sem, da je tako. Zaželel sem ji veliko zdravja in sreče v otroških letih, naj bo pridna tudi v šoli, kot je bila do zdaj v vrtcu.« Boris je po dogodku ostal v stiku z družino Ali Mashalah, ki prihaja iz Egipta, in sicer iz predmestja znamenitega Luksorja. Starši so v Avstrijo prišli kot begunci. V razgovoru z nami je Boris poudaril, da šteje vsaka sekunda, ko nekomu rešuješ življenje: »Človek nikoli ne more predvideti, kaj ga čaka, zato moraš biti vedno pripravljen pomagati.«

Najprej mislil, da je pretep

Nikoli ne bo pozabil trenutka, ko je zaslišal klice na pomoč. Tistega dne se je znova odpravil v znani turistični kraj Bad Gleichenberg, ki je od njegovega doma v Prekmurju oddaljen okrog 40 kilometrov. Prijatelju, s katerim z družino pogosto letuje na Jadranu, je pomagal pri sestavljanju nove kuhinje, ko je skozi odprto okno zaslišal ženske krike.

Da je nesebični dobrotnik, potrjujejo številna priznanja.

»Prepričan, da se dve ženski pretepata, sem stopil ven. K nama sta pritekli mladi ženski in klicali na pomoč: Help, doktor, help! Šele takrat sem opazil, da ena v naročju drži dojenčico in s kretnjami kaže, da otrok ne diha,« se spominja Muhič. S prijateljem sta poklicala reševalce in poskušala ženski pomiriti. A čakanje bi bilo lahko usodno.

To so bili trenutki sreče, ki jih nikoli ne bom pozabil.

»Otrok je postajal zelen, moder … in na koncu črne barve. Težki so bili trenutki čakanja na zdravnika, saj otrok ni kazal znakov življenja. Čeprav se nismo razumeli, se nam je, še sam ne vem, kako, uspelo pogovoriti. Da je otrok deklica, stara en mesec, da jo je mamica dojila, ko je naenkrat nehala dihati in se začela dušiti,« pripoveduje upokojeni policist. »Panika, strah, živčnost so se stopnjevali. Sorodnica dojenčice ni več zdržala in nenadoma mi je dala otročka v naročje.«

Nasmeh je največ

Ta otrok ne bo umrl v mojem naročju, ga je prešinilo, zato je dojenčico previdno dvignil v zrak, jo prijel za noge, da je z glavo obvisela proti tlom, in jo začel nežno trepljati po hrbtu. Čez nekaj trenutkov je odprla oči, zadihala in se celo nasmehnila.

1 mesec je bila stara, ko je nehala dihati.

»Njena barva je postajala vse svetlejša. Prst sem dal med njene ročice in začutil, da me je prijela. To so bili trenutki sreče, ki jih nikoli ne bom pozabil,« se spominja Boris. Deklico je vrnil materi, zdravniška ekipa jo je prepeljala v najbližjo bolnišnico. Pozneje je izvedel, da je z dojenčico vse v redu in da se je dušila zaradi prehitrega sesanja materinega mleka. Zdravniki so povedali, da je le hitro in odločno posredovanje rešilo njeno življenje. Presrečna družina mu je bila iz srca hvaležna, Boris pa skromno pravi, da je storil le tisto, kar bi vsakdo, ki bi se v tistem trenutku znašel na njegovem mestu. »A se seveda veselim ponovnega srečanja s punčko, predvsem pa ji želim srečno, zdravo in uspešno življenje,« nam je še povedal junak, oče treh otrok in tudi dedek.

Predan oče in dedek FOTO: Osebni arhiv

To zanj ni bilo prvo takšno dejanje, nekoč prej je med dopustom pri Zadru na Hrvaškem preprečil utopitev. Boris Muhič je prejel številne nagrade za prostovoljstvo, humanost in dobroto, med drugim priznanje naj prostovoljec Mestne občine Murska Sobota za leto 2022, srebrni znak MNZ, priznanje vojnega veterana Občine Lendava, zahvalno listino za delo v krajevni skupnosti, zahvalno listino za reševanje prometnih nesreč z zapustitvijo kraja ... »Največje priznanje pa je v nasmehu in sreči oseb, ki jim pomagam,« skromno sklene sogovornik.

Upokojeni policist Boris Muhič iz Murske Sobote, v Avstriji rešil življenje enomesečni dojenčici iz Egipta; Požrtvovalnost in hosebni arhivumanost ne pozna meja. Foto:osebni arhiv

Prejel je tudi priznanje naj prostovoljec Mestne občine Murska Sobota za leto 2022. FOTO: Arhiv občine

Ali je zrasla v zdravo in živahno deklico, letos gre v šolo. Foto: Osebni arhiv