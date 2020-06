Dohodnina: ne pozabite, bliža se rok za oddajo

Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) bo te dni odpremila še zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine, v nabiralnikih jih boste prejeli konec meseca. Se pa s ponedeljkom (29. 6.) izteka tudi rok za oddajo ugovora na izračun za zavezance, ki so izračun že prejeli v prejšnjih svežnjih.»Zavezanci naj izračun natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca. V kolikor zavezanci ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 29. 6. 2020 podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 €,« so zapisali na spletni strani Fursa.Obrazec ugovora je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Fursa . Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancem izdal dohodninsko odločbo..Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.