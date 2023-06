Dogodki v Celju, ki so pritegnili številne

Zavod Celeia Celje in Mestna občina Celje sta se pridružila mednarodnemu projektu Dobimo se na vrtovih (Rendez-vous aux jardins). Šest brezplačnih dogodkov na temo glasba v vrtu je obiskalo 550 ljudi na več lokacijah. V mestnem parku in mestnem gozdu so pripravili delavnico za najmlajše in predstavili gozd kot prostor zdravja, znanja in navdiha, s poudarkom na zvokih narave, oglašanja žuželk in drugih živali. V mestnem parku so predstavili njegovo zgodovino, zasnovo in načrte za prenovo v organizaciji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zaradi slabega vremena so morali koncert Celjskega godalnega orkestra iz parka prestaviti na teraso Kavarne Miško Knjižko, zaključni dogodek, koncert Čarobne melodije gozda, pa jim je uspelo izvesti pod krošnjami pri Drevesni hiši. Celje se je sicer prvič pridružilo pobudi, ki jo francosko ministrstvo za kulturo pripravlja že 20 let. Njen namen je, da tudi širša javnost spozna pestrost in bogastvo vrtov ter parkov in njihov kulturni pomen, ob tem pa se pouči o pozitivnih vplivih na počutje vseh, ki vrtove in parke obiščejo. Letos je sodelovalo 2200 vrtov in parkov v Franciji ter 500 v drugih evropskih državah, tudi 20 v Sloveniji.

Znana violinistka Inga Ulokina je pobožala dušo obiskovalcev pri Drevesni hiši. Foto: Zavod Celeia