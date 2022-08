Dogodek z mestnega avtobusa: »Starejše gospe kričale na voznika«

»Starejše gospe so sredi neurja, ko je pulilo drevesa in premikalo kontejnerje kot za stavo, kričale na voznika, naj jih spusti ven in da bodo šle peš. Niso jim mogli dopovedati, da je to za njih prenevarno. Naj nekdo uzakoni dodatek na delo z ljudmi,« se je pojavil zapis na twitterju o dogajanju na avtobusu LPP.

Zgodilo naj bi se v četrtek, ko je Ljubljano zajelo močno neurje z orkanskim vetrom. Takrat je veter dosegel v prestolnici rekordne hitrosti čez 100 km/h, meteorolog Branko Gregorčič pa je pozneje pojasnil, da je šlo celo za zametke tornada, ki pa se k sreči ni razvil.

Na LPP smo naslovili vprašanje, ali drži, da so nekateri sredi neurja želeli pobegniti z avtobusa, prav tako pa nas je zanimalo, ali so imeli vozniki avtobusa polne roke dela s prestrašenimi potniki. Kot kaže, ni bilo strašno.

»Do zdaj nismo prejeli nobene informacije, da bi kateri izmed naših voznikov zadrževal potnike na avtobusu. Na opisano situacijo prav tako nismo prejeli nobene pritožbe, čeprav je bilo zaradi neurja zaprtih kar nekaj cest,« so zapisali.

Potniki vse bolj nestrpni

A znano je, da delo voznika avtobusa ni najlažje, saj se soočajo tudi z nezadovoljnimi potniki. Kaj jim povzroča največ preglavic? »Za voznike so najbolj stresni prometni zastoji in z njimi povezane zamude. Te povzročajo največ nezadovoljstva med potniki in ti se večinoma neupravičeno jezijo na voznike. Na splošno lahko zapišemo, da so ljudje vedno bolj nestrpni, vedno manj pa je tudi medsebojnega spoštovanja ter razumevanja, tako v prometu kot tudi na avtobusih,« dodajajo.