Dödole pomazali do zadnjega

V Puconcih so po enoletnem premoru spet pripravili kuhanje dödolov, že petnajstič po vrsti, a tokrat brez tekmovalnega duha. Udeležilo se ga je sedem ekip, in sicer Krajevna skupnost Puconci, Gasilsko društvo Puconci, Nogometni klub Puconci, Namiznoteniški klub Kema z državnima prvakinjama Lano Maučec in Ano Gergek, Društvo Preboj iz Cankove, ekipa Roto iz Polane pri Murski Soboti, Kulturno-turistično društvo Puconci. Prireditev so pospremili s himno o püconskih dödolih, ki jo je zapel Puconski duet. Vsaka ekipa je dobila krompir in moko, preostale sestavine so prinesli sami. Pripravili so jih na več načinov: z ocvirki, s pečeno čebulo, svinjsko kožo, smetano. Klasične dödole za obiskovalce so v velikem kotlu kuhali le člani KTD Puconci, razdelili so okrog 200 porcij.V spomin na večletno organizacijo dödolijade so vrli in marljivi člani KTD Puconci pred vhodom v vas postavili maketo kuhalnic in starodobno kolo. Na svoji stojnici so predstavili lončene posodice, lesene vilice za dödole in puconsko pšenično moko, ki je najboljša za pripravo te jedi. »Dödoli so pristna prekmurska jed iz kuhanega krompirja in pšenične moke z različnimi zabelami oziroma polivkami. Ponekod jih imenujejo oženjeni žganci, bela polenta ali beli krompirjevi žganci. Kuharji amaterji jih pripravljajo v kotličkih na odprtem ognju,« je povedala predsednica KTD Puconci, ki je ob koncu prireditve vsem ekipam podelila praktične nagrade.Pester kulinarični dogodek so obogatili društvo Korenika iz Šalovcev, društvo Brajdaši, ki so ponujali bio vino samorodnice, društvo Preboj, za veseli del pa je poskrbel narodno-zabavni trio Gorički lajkoši. S starodobnimi kolesi so se pripeljali člani društva Prpraši. Organizatorje je ob 15-letnem jubileju pohvalil župan Občine Puconci, ki je vesel, da v društvu ohranjajo in prenašajo znano kulinarično jed na mlajše rodove. Izkupiček od prodaje dödolov je šel v sklad društva za razvoj in promocijo te kulinarične jedi.