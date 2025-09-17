  • Delo d.o.o.
ODPRAVA PREPOVEDI?

Dodik si je po pogovoru z Jankovićem premislil glede Pirc Musar in Fajon

K temu ga je pozval ljubljanski župan Zoran Janković.
Milorad Dodik. FOTO: Sergei Ilnitsky Afp
Milorad Dodik. FOTO: Sergei Ilnitsky Afp
STA, N. B.
 17. 9. 2025 | 13:34
 17. 9. 2025 | 13:39
A+A-

Razrešeni predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je danes sporočil, da bo predlagal odpravo prepovedi vstopa v to entiteto BiH za slovensko predsednico in zunanjo ministrico, potem ko ga je v torek k temu pozval ljubljanski župan Zoran Janković. Temu se je Dodik zahvalil za podporo, do katere pa so po drugi strani kritični v Sarajevu.

Janković je v torek izrazil nestrinjanje z odločitvijo vlade o prepovedi vstopa v Slovenijo za Dodika, obenem pa je dejal, da bo Dodiku predlagal preklic prepovedi vstopa v Republiko Srbsko za predsednico republike Natašo Pirc Musar in zunanjo ministrico Tanjo Fajon.

Dodik se je na družbenem omrežju X danes zahvalil Jankoviću za »odprto in pogumno podporo, kot tudi za nasprotovanje odločitvam slovenske vlade«, ki po besedah Dodika pomenijo »grobo vmešavanje v odnose z Republiko Srbsko«.

Uk kritičen do Jankovićeve poteze

Poudaril je, da je vlada Republike Srbske prepoved vstopa za Fajon in Pirc Musar uvedla zato, ker odnosi med vladami temeljijo na recipročnosti. »A prav zato, ker me je Zoran Janković prosil, bom predlagal, da se ukrepi proti njima odpravijo,« je dodal.

Da se Janković neposredno vmešava v notranje zadeve BiH, pa je danes menil premier kantona Sarajevo Nihad Uk. Opozoril je, da Jankovićeva podpora Dodiku daje legitimnost, lahko pa bi ogrozila tudi vezi med Sarajevom in Ljubljano.

»Gospod Janković bi moral vedeti, da so odločitve o prepovedi vstopa v Republiko Srbsko pravno nične in da nima niti enega razloga za pogovor z Dodikom ter mu s tem daje legitimnost, ki je ta nima. Sankcije, ki jih je uvedla Slovenija, so v skladu z zakoni in so bile sprejete zaradi Dodikovih destabilizacijskih dejanj in nevarnosti za celotno regijo,« je po poročanju sarajevskega portala Klix opozoril Uk.

Dodal je, da prebivalci Sarajeva kljub Jankovićevim nastopom še vedno ohranjajo dober odnos do Ljubljane in Slovenije, a da bi njegovo nadaljnje vztrajanje pri podpori Dodiku lahko ogrozilo te vezi.

Odločitev v nasprotju z ustavo BiH

Slovenska vlada je odločitev o prepovedi vstopa Dodiku sprejela minuli četrtek. Vlada Republike Srbske je nato še isti dan prepovedala vstop v entiteto Pirc Musar in Fajon, kar pa pravni strokovnjaki v BiH označujejo kot pravno nično in neustavno.

Odločitev je namreč v nasprotju z ustavo BiH, ker gre za vprašanje zunanje politike, za katero je po ustavi pristojna izključno država, pa tudi zato, ker jo je sprejela vlada, ki je bila izvoljena v nasprotju z ustavo Republike Srbske.

Mandatarja za sestavo vlade Republike Srbske, ki jo je narodna skupščina entitete izvolila v začetku meseca, je namreč imenoval Dodik, potem ko mu je 18. avgusta formalno prenehal predsedniški mandat. Tega mu je volilna komisija odvzela po pravnomočni obsodbi na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.

Milorad DodikBiHNataša Pirc MusarTanja Fajonprepoved
