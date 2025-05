Dodik zagrozil Sloveniji: Povračilni ukrepi bodo, »karkoli že to pomeni«

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je v soboto zagrozil s povračilnimi ukrepi, če bo Slovenija uvedla sankcije proti Banjaluki. Dodik se je s tem odzval na poročanje medijev, da vsaj štiri države članice EU, vključno s Slovenijo, razmišljajo o uvedbi sankcij proti njemu in dvema drugima najvišjima predstavnikoma Republike Srbske. Poleg Slovenije naj bi o sankcijah razmišljale še Estonija, Poljska in Češka.

Slovenskim poslovnežem ostajajo naklonjeni

Če se bo Slovenija odločila za politiko sankcij, bomo našli način, da se odzovemo, je dejal Dodik v intervjuju za medije Republike Srbske med obiskom Moskve, kjer se je v petek udeležil vojaške parade ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne.

»Slovenci morajo vedeti, da bomo v Republiki Srbski izvajali povračilne ukrepe, karkoli že to pomeni,« je dejal Dodik.

Prej omenjene države menda resno razmišljajo o uvedbi sankcij proti Dodiku, predsedniku vlade Radovanu Viškoviću in predsedniku narodne skupščine Republike Srbske Nenadu Stevandiću.

Dodik je sicer glede morebitnih povračilnih ukrepov še dejal, da bi lahko slovenskim ministrom prepovedali uporabo Republike Srbske kot tranzitne poti. Hkrati je zagotovil, da Republika Srbska ostaja naklonjena slovenskim poslovnežem, ki morajo vedeti, da jim politika dela s tem slabo uslugo. Po njegovih besedah v Republiki Srbski dela veliko slovenskih poslovnežev, ki jih cenijo in bodo deležni podpore.

Nekatere države sankcije že uvedle

Dodik se je ob tem tudi vprašal, zakaj bi Slovenija uvedla sankcije rekoč, da Republika Srbska ne uničuje BiH, ampak le zahteva, da se spoštuje njen ustavni položaj.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je glede morebitne uvedbe sankcij proti Dodiku na zasedanju zunanjih ministrov EU aprila v Luxembourgu dejala, da Slovenija spremlja dogajanje v BiH in da so »vse možnosti na mizi«.

Sankcije proti Dodiku, Viškoviću in Stevandiću so sicer že uvedle ZDA, Nemčija in Avstrija, medtem ko sta Dodik in Stevandić skupaj s članico predsedstva BiH Željko Cvijanović in ministrom za pravosodje Republike Srbske Milošem Bukejlovićem tudi pod sankcijami Združenega kraljestva.