Dodatni dan plačanega dopusta za starše! Preverite, komu vse pripada

Gre vaš otrok letos v prvi razred? Potem lahko 1. septembra, ki letos pade na sredo, koristite dodatni plačani dan dopusta za spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan. Lani januarja je namreč začela veljati novela zakona o delovnih razmerjih, ki pravi, da so do dopusta upravičeni vsi starši tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju.



Gre torej za izredni dopust, ki ga bo delodajalec delavcu odmeril, če bo ta zanj zaprosil in predložil dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Ker je treba izredni dopust izrabiti ob nastanku okoliščine, pa ga bo delavec lahko izrabil le na prvi šolski dan, torej ne prej in ne pozneje.



Plačano odsotnost zaradi osebnih okoliščin določa 165. člen zakona o delovnih razmerjih. Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin, in sicer za vsak posamezen primer:



• lastne poroke,

• smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,

• smrti staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,

• hujše nesreče, ki zadane delavca,

• spremstva otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan.



Dan izrednega dopusta pripada obema staršema.



