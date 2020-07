Dobrote v hišo, polno bršljank

Veliko posla z vrtom

Ko smo poklicali tokratno nagrajenko, Dolenjkoiz Dolenjih Radulj pri Bučki, je bila tako presenečena, da je sprva pomislila, da jo kliče kdo, ki bi ji rad po telefonu spet kaj prodal. No, pa se je takoj spomnila, da je izpolnila nagradni kuponček v naših Novicah in ga poslala ter pozabila na našo nagradno igro Poletje s Slovenskimi novicami.»Nismo še bili na dopustu. Običajno gremo na hrvaško obalo, letos pa so razmere takšne, da bomo kar v Sloveniji. Saj imamo tudi tu veliko lepih krajev,« pravi Irena, ki je zdaj sicer na dopustu, a tudi zdaj je dela doma toliko, da dnevi kar prehitro minevajo. Že bogato cvetje, s katerim je ozaljšana hiša, zahteva veliko nege in skrbi. V klepetu pove, da je letos posadila kar 130 sadik, največ bršljank, na senčni strani ima tudi bogato razraščene in cvetja polne surfinije. Svoje zahtevata še vrt in okolica hiše. In seveda gospodinjska opravila, ki jih tako ali tako nikoli ne zmanjka.Naša tokratna nagrajenka nagradne igre, ki jo sooblikujemo skupaj s podjetji Dana, Radenska, Intersnack – Chio, Kotanyi, Svilanit, Učila International – Felix in Meso Kamnik, je zaposlena v Kmetijski zadrugi Sevnica, v računovodstvu. »Letos bo že 27 let,« prida, mož pa ima svoje podjetje, gradbeno mehanizacijo. Po njegovih stopinjah bo očitno šel tudi mlajši sin, ki je letos uspešno končal osnovno šolo v Škocjanu, zdaj pa se že veseli šolanja na šolskem centru v Novem mestu, kjer se je vpisal v gradbeno šolo, starejši sinpa je študent prvega letnika računalništva v Ljubljani.Nagrada je, kot pravi Irena, kot nalašč za poletne dni. Sinova sta se najbolj razveselila slanih prigrizkov in pijače, Irena je povedala, da bo knjige brala na dopustu, saj sicer ni časa, kamor bo vzela tudi veliko kopalno brisačo in kozmetiko za sončenje, žar in vse, kar spada zraven, bodo preizkusili na manjšem družinskem pikniku ob potoku Čolnišček, ki žubori mimo njihovega doma in v poletni vročini daje nekaj svežine, čeprav je svojo moč že pokazal v preteklosti, ko je tudi poplavljal. A zdaj so cesto nižje v vasi sanirali, zato vaščani upajo, da je problem s poplavami rešen.Naša naročnica v klepetu pove, da ima največ časa za branje časopisa ob sobotah zjutraj, ob prvi jutranji kavici. Takrat reši križanke, pa izpolni kakšen nagradni kupon. Nekajkrat se ji je sreča že nasmehnila. Tako je takrat, ko smo še plačevali s tolarji, dobila denarno nagrado 10.000 tolarjev, pa tudi nekaj praktičnih nagrad je že romalo na njen naslov na Dolenjsko. No, zaradi tokratne bo Novice še raje vzela v roke!