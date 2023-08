Dobrote na soncu gnijejo, v deževnih dnevih jih zaliva (FOTO)

Osem dni pred lokalnimi volitvami novembra lani so koprski občinarji slavnostno odprli prenovljeno mestno tržnico. V ta namen so popolnoma zaprli ulico, zaigral je pihalni orkester, zaplesali folkloristi, mažoretke, program sta vodila dva voditelja, za glasbo je poskrbel didžej. Župan Aleš Bržan je zmagal v prvem krogu, s koprsko tržnico pa je po besedah tistih, ki tam delajo, veliko stvari narobe: ob deževnih dneh jih zaliva dež, ob sončnih pridelke žge sonce, kar je ugotovil tudi kmetijski inšpektor.

Za prenovo je občina odštela približno 1,2 milijona evrov. Izvajalec je nad mestno tržnico uredil nadstrešek, na njem v celoti zasteklil pas ob fasadi objekta in sredinsko črto, nanj pa umestil tudi 56 točkovno razpršenih oken. Ta so na posebnih distančnikih od strešine odmaknjena tako, da odprtine menda omogočajo kroženje zraka.

Poleg nesrečnega nadstreška je občina na tržnici prenovila še talno ploščad in komunalno infrastrukturo ter uredila razsvetljavo in dostop do tržnih prostorov s sprehajalnega pasu. Pred vhodom so zasadili zimzelene velecvetne magnolije. »Nova tržnica ne bo ponujala le bistveno boljših razmer za delo branjevk in branjevcev ter prijetnejše nakupovalne izkušnje obiskovalk in obiskovalcev, temveč se bo spremenila tudi v prireditveni prostor,« so pred odprtjem sporočili s koprske občine.

Inšpektorat brez pristojnosti

»Nova tržnica je slabša od stare,« pripoveduje branjevka. Več miz je izpostavljenih soncu, zaradi tega pridelki venijo in gnijejo,« pripoveduje sogovornica, medtem ko se tudi ob našem obisku istrske dobrote pražijo na soncu. »Predvsem pa si ne želimo, da takšna živila kupujejo stranke,« pove. Drugega, kot da pregretih, ovenelih in zgnitih pridelkov ne zamenja s svežimi dobrotami, ji ne preostane. Ampak to stane. »Dvanajst evrov na mesec je rezervacija mize, vsak dan prodaje zaračunajo dobrih osem evrov,« pravi. »Nova tržnica, pa delam pod starimi senčniki, to je sramota. Poleg tega nas ob deževnih dneh zaliva dež, voda takrat sili tudi iz tal,« pojasnjuje, besede pa podkrepi z videoposnetki. Prodajalka sadja in zelenjave Marija iz okolice Kopra potrdi, da ob deževnih dneh niso suhi. »Z nadstreška pada po nas, mizah in pridelkih.«

»Inšpektorat je v sklopu nadzora prodaje pridelkov in izdelkov na tržnici opazil, da so stojnice pod steklenimi deli strehe izpostavljene prekomernemu vplivu sončnega sevanja,« so nam odgovorili z Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR), ki je nadzor na tržnici opravil 27. maja. »Zato je opravil razgovor s predstavnikom upravljavca tržnice, podjetja Marjetica Koper. V razgovoru je predstavnik podjetja Marjetica Koper povedal, da so o tem že obvestili izvajalca del,« so nam odgovorili in še, da »inšpektorat nima pristojnosti za ukrepanje zaradi neprimernih razmer za prodajo na tržnici, zato ni izrekel nobenega ukrepa«.

Neposrednih pritožb nimajo

»Po naših informacijah se ugotovitve inšpektorja nanašajo na stojnice ob stopnišču nasproti tržnice, ki jih upravlja druga pravna oseba,« odgovarjajo na koprski občini. »Upravljavec tržnice ni prejel nobenega obvestila inšpektorata,« navajajo. Neposrednih pritožb prodajalcev v zvezi z vročino občina ali upravljavec menda nista prejela. »V poletnih mesecih je za manjši del stojnic moteče jutranje sonce. Za odpravo te težave je Marjetica Koper že naročila sedem senčnikov enotnega videza, ki jih bodo dobavili in namestili v tem tednu.« Dostavili naj bi jih danes.

»V prejšnjih tednih smo bili priča ekstremni vročini. Pri tem se je treba zavedati, da gre pri tržnici za odprt prostor, kjer se vročini ni mogoče v celoti izogniti. Kot rečeno pa sama konstrukcija nadstreška ne ustvarja učinka tople grede in ne prispeva k vročini, kvečjemu obratno,« povedo. O padavinah pa, da »nadstrešek kot tak ne pušča, ob močnejših nalivih težavo povzroča vmesni prostor med nadstreškom in sosednjimi objekti«. »Nedavno smo podpisali pogodbo s podjetjem Adriaing za postavitev dodatne obrobe oziroma odkapnikov, ki bodo preprečili vdor vode. V ta ukrep nismo mogli iti prej, ker smo potrebovali soglasje vseh etažnih lastnikov,« so še povedali občinarji.