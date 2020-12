Dobrodušnež v rdečem

Božiček živi na severnem tečaju z gospo Božičkovo in palčki.

Cin, cin, cin, cin, cin, cin, zvončki pojejo ... Še malo, pa bo prišel Božiček, le kdo ne mara dobrodušnega moža v rdečem, ki prinese darila pod smrečico, potem ko se v dom spusti po dimniku. Nimate dimnika? Nič hudega, za Božička to ni ovira.Dandanes ga poznajo vsi slovenski otroci, pred drugo svetovno vojno pa so ga poznali tisti iz mest, v vaseh je najmlajše obdaroval sveti Miklavž; ta je nosil jabolka, suho sadje, morda svinčnik, Božiček pa je prinašal tudi knjige. Zdaj pa prinese tudi videoigre in telefone.Božiček je star mož, več kot tisoč let ima, saj se je rodil leta 270. Živ in zdrav je zaradi čarobnosti božiča. Njegove sani vlečejo leteči jelenčki, devet jih je, zagotovo je najbolj znan Rudolf z rdečim nosom. Mimogrede: samo Božičkovi jeleni letijo, s pomočjo čarobnosti. Sani so najhitrejše prevozno sredstvo na Zemlji, saj mora Božiček v enem dnevu obdariti na milijone otrok po svetu, pravzaprav 22 milijonov na uro oziroma 6100 na sekundo. No, zaradi časovne razlike ima na voljo skoraj dva dni: ko je v New Yorku 12.30, je na Kitajskem 1.30. In v vsaki hiši, ki jo obišče, poje piškot ali dva, ki mu jih pustijo otroci. Ni čudno, da ima tako okrogel trebuh. Če v vsaki hiši poje dva piškota, zaužije v eni sami noči 33.000 ton sladkorja in 151.000 ton maščobe. Da bi pokuril vse kalorije, bi moral teči 109.000 let. Ojoj. Morda pa mu letos raje pustimo na krožniku korenček.Božiček nosi rdeče hlače in plašč z belo obrobo, na glavi ima rdečo čepico z belim cofom, na nogah škornje, ti so prevlečeni s posebno snovjo, zaradi katere ne pušča sledi v snegu. Če kdaj vidite njegove sledi, je to zato, ker je želel, da jih vidite in se prepričate, da vas je res obiskal.Ste mu že poslali pismo s svojimi željami? Na milijone jih dobi vsako leto, največ pa jih pošljejo francoski deklice in dečki, kar 1,7 milijona so jih poslali pred leti, kanadski otroci so napisali 1,3 milijona pisem, ameriški pa okrogel milijon.In še dobra novica: čeprav so zaradi pandemije potovanja omejena na res samo nujna, to za Božička (in preostale dobre može, ki otroke obiščejo v decembru) ne velja. Še sreča. Pa srečno!