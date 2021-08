Dobrodošlica, da te kap: poglejte, kaj je pričakalo Violeto Tomić (FOTO)

Dobrodošlica za Violeto Tomić. FOTO: Facebook, Violeta Tomić

Članica odbora za kmetijstvose je te dni mudila v Orovi vasi pri Polzeli, kjer je obiskala Društvo za zaščito konj,»ki ima rešenih več, kot 400 rejnih živali, ki so jih lastniki tako močno zanemarili, da niti za hrano niso bile primerne, zato je veterinarska inšpekcija odredila odvzem«. Zemljo imajo v najemu, piše (nelektorirano) poslanka Tomićeva, sicer poslanka Levice, s sosedi pa se ne razumejo najbolje, saj da počnejo za njihovo razumevanje prav absurdne reči – žival je koristna le, če ima uporabno vrednost. »Lep in dober namen jim zbuja nelagodje in slabo vest. Najbrž mi je tudi zato mladenič, skoraj otrok navrgel, da sem 'nedostojen obisk' v njihovem kraju. V farovžu bo pohvaljen, saj vsi dobro vedo, da žival nima duše,« je dodala.Besede mladeniča pa niso edine, ki so jo pričakale. Na oglasno desko so nabili posebej zanjo pripravljen plakat, na katerem so nalepili fotografije Tomićeve z zavezanimi usti, pripisali »nisi dobrodošla«, vse skupaj pa še pospremili z narisanim pujsom.Oglasilo se je tudi Društvo za zaščito konj: »Bilo nas je sram, v kakšni vasi, v kakšni občini delujemo. Ne vem, kako bi se počutili sosedje, če bi mi njihovim obiskom pokazali takšno dobrodošlico.«