Dobrodelno veslanje za otroke

»Kje pa je Eva?« je vprašala ena izmed članov ekipe, ki je skrbela za štetje krogov veslačev, ki so se udeležili že desetega dobrodelnega veslanja s kajaki, kanuji in supi po Ljubljanici. »Tamle gre,« se je oglasila njega kolegica in pokazala proti Špici, od koder se je približevala Eva Ferjan, ki je ponovila svoj rekord izpred par let, ko je preveslala 30 krogov med Livado in Ambroževim trgom oziroma skupno 165 kilometrov.

Za dober namen

Kakor je povedal direktor Kajakaške zveze Slovenije (KZS) Andrej Jelenc, so zelo zadovoljni s prireditvijo, saj se je dogodka 24 ur veslanja za dober namen, ki so ga izvedli skupaj s Kajak kanu klubom Ljubljana in dobrodelnim društvom Hiša sonca, od ponedeljka popoldne do sobote popoldne udeležilo več kot 230 veslačev. Za tiste, ki niso imeli lastnih plovil, so imeli na razpolago kajake in kanuje.

Dogodka se je udeležilo več kot 230 ljudi. FOTO: Dejan Javornik

»Imeli smo precej smole z vremenom, saj je tik pred začetkom divjala velika nevihta in tudi sama Ljubljanica je bila popolnoma umazana, saj je iz Gradaščice prineslo polno vejevja in trave. Ljubljanica je bila tam v središču mesta skoraj neplovna, tako da so nam zelo pomagali gasilci, ki so z motornim čolnom odstranjevali dračje z gladine. Pozneje je bilo v redu, zvečer pa je spet začelo deževati in deževalo je celo noč. A najbolj vztrajni so kljub dežju veslali celo noč,« je povedal Jelenc.

Veslači so skupno preveslali 621 krogov, kar pomeni dobrih 3415 kilometrov. Kakor je še dejal direktor KZS, so zbrali lepo vsoto, ki jo bodo podarili Kriznemu centru za otroke – Hiši zavetja Palčica, pri čemer je eden od sponzorjev obljubil, da bo dodal še po pol evra za vsak preveslan kilometer. Za udeležence so skuhali okoli 450 do 500 porcij ričeta in pasulja, jim ponudili energetske ploščice, sadje in napitke, poskrbljeno pa je bilo tudi druženje. »Ne gre za tekmovanje, ampak prijateljski dogodek, ki ima tudi dobrodelno noto,« je poudaril Jelenc.

Na voljo so bili tudi večji kanuji za večje družbe. FOTO: Dejan Javornik

Maratonska rekreativka

»Trenutno sem malo utrujena, ampak zadovoljna,« je po prihodu v cilj povedala Eva Ferjan, ki je ponovila svoj rekord 165 preveslanih kilometrov. »V čolnu sem bila 24 ur brez postanka. Malicala sem sproti v čolnu, kar sem spila, pa sem izšvicala, tako da se mi ni bilo treba ustaviti niti za stranišče. Zdaj, ko sem končala, so občutki krasni, ponoči, ko je deževalo, pa je bilo kar težko in sem včasih že razmišljala, ali bi še nadaljevala. » Eva je podvig ponovila, kljub temu da je »le« rekreativka in nikoli ni tekmovala. Lani sta njen rekord za en krog podrla Anže Urankar in Matija Preskar, sicer slovenska reprezentanta v spustu na divjih vodah, ki sta po Ljubljanici v 24 urah preveslala 171,5 kilometra.

Vsak udeleženec, ki je doniral po 20 evrov, je prejel spominsko majico in diplomo. Prvi trije posamezniki glede na število preveslanih krogov so dobili še posebno nagrado, udeleženci, ki so preveslali 10 krogov ali več, pa prav tako posebno nagrado. Med njimi je bila tudi rosno mlada veslačica Eva Debeljak, ki je po Jelenčevih besedah »lep primer, kako je treba začeti biti vztrajen«. Med najboljšo trojico sta bila poleg Eve Ferjan, ki je kot zmagovalka prejela še uro sponzorja SloWatch, še Veronika Klemenčič z 20 krogi in Alen Muverli s 23 krogi. Prireditev se je končala s koncertom skupine ReCover s pevko Sanjo Mlinar Marin.