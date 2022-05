Dobrodelno okoli Slovenije: za 52 otroških koles obkrožili državo (FOTO)

In vendar se vrti, je rekel Galileo Galilei. Pri 43-letnem Damiju Zupiju iz Artič se ves čas vrti – kolo. Zapisal se mu je pred leti, in to ne samo rekreativno, pred dvema letoma je začel projekt Dobrodelno okoli Slovenije. Tudi letos so obkrožili našo domovino.

Dami Zupi na malici FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

»Vesel sem, ker nam je uspelo. Obkolesarili smo Slovenijo, na poti srečali veliko ljudi dobre volje, ki so bili pripravljeni pomagati in narediti kaj dobrega. Predvsem pa sem vesel, ker nam je uspelo narediti nekaj dobrega za otroke,« pravi Zupi.

Tudi Robi Kranjec

V sodelovanju s Slovensko karitas so zbrali sredstva, s katerimi bodo s kolesi osrečili otroke iz socialno ogroženih družin. »Kolo je sredstvo za dostop do šole, kasneje pa do študija, prijateljev, socializacije, igrišča ... Spodbuja tudi gibanje in zdrav način življenja, tako da ima veliko pozitivnih učinkov,« je povedal predstavnik Slovenske karitas in koordinator humanitarnega dela projekta Luka Oven.

»Poleg novih koles, 16 smo jih podarili že med etapami in na uvodni novinarski konferenci, jih bomo nekaj še dokupili, preostala sredstva pa bomo namenili obnovi rabljenih. Na tak način se bo, kot trenutno pričakujemo, novih koles razveselilo 52 otrok iz socialno ogroženih družin.« To število se lahko še poveča, saj sredstva zbirajo do konca maja.

Zupija so na poti spremljali Robert Kranjec, Siniša Babić, Ivan Čular, Gašper Bevc, Robert Buterin, Silvijo Pale-Halić, Leon Lebar, Igor Mihelič, Vladimir Apollonio, Dunja Selan, Sanin Ljuca, Anže Vidmar, Miran Gračner, Sašo Kovačec, Simon Zlatanović, Agata Lenarska-Praljak, Gregor Pikl, Dražen Pajtak, Ivan Puškarić, Borut Vehar, Ludvik Lenarčič, Grega Kološa, Frenk Šilc in Daniel Horvat.

»Že lani sem hotel biti del ekipe, a se zaradi službenih obveznosti ni izšlo. Dami me je tudi letos povabil, z veseljem sem se odzval in pomagal, da bodo otroci dobili kolesa,« je dejal nekdanji smučarski skakalni as Robert Kranjec. Trasa je bila sestavljena iz petih etap v skupni dolžini 1225 kilometrov.

Postal je fotografov šofer

»Z Damijem vozim že sedem let. Lepo smo se imeli, le malce težje je bilo vstati, ker je kolega smrčal,« je bil nad dobrodelno akcijo navdušen Dražen Pajtak iz Bjelovarja. »Tudi to je kolesarstvo. Že res, da gre za rekreacijo, a je zelo zahtevno v petih dneh odpeljati 1225 kilometrov. Kolesarska zveza Slovenije bo še naprej podpirala vse pozitivne pobude v športu,« je projektu čestital predsednik KZS Pavel Marđonović. Karitas je poskrbel tudi zato, da so imeli kolesarji prve tri dni urejeno prehrano.

Povsod so jih gostoljubno sprejeli. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

»Mi smo bili ekipa Young karitas, to je dejansko podmladek karitasa. Prvi dan poti smo jih pričakali v Portorožu, kjer smo pripravili večerjo, naslednji dan ob 6. uri jih je pričakal zajtrk, potem pa smo odhiteli v kraj Soča, kjer smo ogreli sobe, pripravili postelje in večerjo, naslednji dan pa še zajtrk in sendviče za na pot,« nam je povedala kuharica Betka, ki je bila s svojo ekipo tako navdušena nad kolesarskimi vitezi, da je odšla pozdravit kolesarje v Cerklje. »Dami je zadnji hip rabil šoferja, ki bi vozil fotografa. Sem eden redkih upokojencev, ki imajo čas, in sem peljal fotografa Vida Ponikvarja. Ker sem bil pred upokojitvijo vodnik, sem za vsak kraj vedel, kje so dobre gostilne,« se je na dobrodelni projekt ozrl 70-letni Brane Vidmar, njegov sin Anže je bil v 25-erici, ki je prevozila traso.

25 jih je poganjalo pedale.

Organizatorji projekta Dobrodelno okrog Slovenije dajejo tudi priložnost enemu društvu, da s projektom javnost ozavešča o problematiki, ki jo tam obravnavajo. Letos je že drugič zapored sodelovalo društvo Celiac Slovenija, ki si prizadeva za dvig nivoja življenja oseb s celiakijo, prihodnje leto pa se bo dobrodelnemu dogodku pridružila Zveza društev diabetikov Slovenije. Sredstva za nakup in obnovo koles za otroke iz socialno ogroženih družin je mogoče še vedno donirati s SMS-sporočilom s ključno besedo ZAkolo5 na 1919, s katerim darujete pet evrov, ali z nakazilom na TRR Slovenske karitas.