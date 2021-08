Dobrodelni tenisači metali v centrifugo (FOTO)

Oče VIP-turnirja Marjan Gaberšek

Tretja avgustovska sobota je bila v Velenju rezervirana za že 33. VIP-turnir oziroma Vip Cup Velenje. Udeleženci so se zbrali na Tenis centru Jezero, kjer je seveda potekal osrednji dogodek prireditve, tradicionalni teniški turnir dvojic. Vse skupaj se je začelo že dopoldne, in sicer s teniškim turnirjem.Točno opoldne je sledilo tekmovanje v golfu z enim udarcem najbližje zastavici, nadaljevalo se je z zelo zabavnim metanjem v centrifugo by RK Gorenje, pri čemer so morali tekmovalci, kot nam je pojasnila organizatorka Vip Cupa, ki je vajeti prevzela od očeta, rokometno žogo spraviti v boben pralnega stroja, potem so priredili še tekmovanje za najnatančnejši teniški servis. In kot pika na i je ob pol šestih sledil finale teniškega tekmovanja. V glavni skupini turnirja dvojic sta slavilain, takoj za njima pa sta bilain. V finalu tolažilne skupine teniških dvojic sta prvo mesto zasedlain, drugo painNajnatančnejši servis je imel, žogo je v boben najbolje zalučal. V golfu z enim udarcem najbližje zastavici oziroma hole in one so prva tri mesta zasedliinGaberšek, ki mu pravijo tudi oče VIP-turnirja, se je letošnje prireditve že zelo veselil, saj je lani zaradi epidemije novega koronavirusa odpadla. Pove nam, da prva prireditev sega v čase nekdanje skupne države Jugoslavije in da je turnirje v vseh teh letih obiskalo veliko znanih obrazov. Kar dvakrat jih je s svojim prihodom počastil, ki je bil pri drugem turnirju predsednik predsedstva SFRJ, pri šesti izdaji dogodka pa predsednik slovenske vlade.Gaberšek Goleževa še dodaja, da je bilo druženje na letošnjem VIP-turnirju izjemno prijetno in sproščeno. Z ekipo Medirus so poskrbeli, da je bilo tudi varno: »Za vstop na dogodek je veljal izpolnjen PCT-pogoj, ki smo ga preverjali, prav tako smo udeležencem ponudili brezplačno HAT-testiranje.« In kar je še najbolj pomembno, turnir je bil dobrodelen. »Na zaključni prireditvi smo ček za 1000 evrov podarili Varstveno-delovnemu centru Saša, enota Ježek Velenje,« je še povedala sogovornica. Podelili so še pokale najboljšim v posameznih tekmovanjih ter VIP-ček, za odlično vzdušje je poskrbel duo Chateau iz Velenja.