Dobrodelni Slovenci stopili skupaj, Hrvati pa sporočajo ... (FOTO, VIDEO)

V Sloveniji poteka več akcij zbiranja pomoči Hrvaški po potresih, ki so sosednjo državo prizadeli v zadnjih treh dneh. Rdeči križ Slovenije je hrvaškemu Rdečemu križu iz sklada za solidarnost že v torek nakazal 10.000 evrov. Pomoč zbirajo med drugim tudi v Zasavju.Na vladni novinarski konferenci je spregovoril poveljnik slovenske civilne zaščitein pozval dobrotnike, naj ustavijo zbiralne akcije, saj prizadeti v potresu nimajo kapacitet za shranjevanje dobrin, ki prihajajo iz Slovenije in od drugod.Pred tem obvestilom so se iz Maribora odpeljali kombiji, napolnjeni s hrano in z ostalimi življenjsko potrebnimi dobrinami. Na pot se jih je odpravilo kar 15, kar je veliko več, kot so pričakovali.Takole so pomoč zbirali v PGD Rogatec, kjer so se občani res izkazali in napolnili prostore gasilskega društva.Najbolj nujne stvari, ki jih ljudje na prizadetem območju potrebujejo, so topla oblačila, odeje, voda, pakirani živilski izdelki, higienski pripomočki in osebna zaščitna oprema.Kot so sporočili iz Rdečega križa Slovenije, so odprli poseben sklic za zbiranje denarnih sredstev. Vsi, ki želijo prispevati, lahko za akcijo Potres Hrvaška sredstva nakažejo na njihov transakcijski račun SI56 0310 0111 1122 296 s sklicem SI 00 96885. Sredstva za prizadete v potresu pa zbira tudi Karitas.Na Hrvaškem se tla tresejo od ponedeljka. Najbolj uničujoči potres z magnitudo 6,4 je bil v torek. Zahteval je sedem smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo 26 ljudi, od tega šest huje. Nastala je tudi večja gmotna škoda. Najhuje je na območjih Petrinje, Gline in Siska. Več potresov so zabeležili tudi danes, na zadnji dan v letu 2020.