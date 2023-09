Dobrodelni kebab za novi šolski kombi

Začelo se je novo šolsko leto, tudi za učence II. Osnovne šole Žalec, šole s prilagojenim programom, in to z novo pridobitvijo, novim kombijem. Zanj so prispevali občine ustanoviteljice Spodnje Savinjske doline in nekatera podjetja in samostojni podjetniki. Med njimi Dževad Bedžeti iz Prebolda, ki ima v Žalcu in Šempetru okrepčevalnico s hitro prehrano in ki se je odločil ves izkupiček od prodaje 100 kilogramov kebaba in nabrana sredstva strank nameniti nakupu kombija.

Podobno velik kebab so imeli v okrepčevalnici Riza kebab pred osmimi leti ob odprtju lokala. Tudi takrat so izkupiček od prodaje namenili eni od socialno ogroženih družin, materi z dvema šoloobveznima otrokoma. Tokrat so se, kot rečeno, odločili pomagati OŠ Žalec. Petra Petrovič Pražnikar, ravnateljica omenjene šole, je ob tej akciji povedala: »Že nekaj let vemo, da moramo zamenjati kombi, s katerim vozimo učence na različne dejavnosti, tekmovanja in izvajanje pouka zunaj šole. Tovrsten nakup je bil za šolo velik zalogaj, zato smo prosili za pomoč občine ustanoviteljice, te so se velikodušno odzvale, in poslali prošnje za donacije podjetjem in podjetnikom v okolici.«

Prepotrebno vozilo so kupili tudi s pomočjo dobrih ljudi.

Skoraj 3700 evrov

Med tistimi, ki so se odzvali prošnji, je po izvirnosti izstopal žalski lokal s hitro prehrano; Dževad Bedžeti je dal dobavitelju izdelati kar sto kilogramov težek kebab. Skupaj s sinom in preostalimi sodelavci so se lotili dela in uspešno izpeljali dobrodelno akcijo. Prispevali so številni Savinjčani in mnogi drugi, ki so obiskali fontano piva Zeleno zlato in si privoščili kaj za pod zob. A marsikdo je prispeval več, ko je stala ta sicer precej razširjena in priljubljena jed.

Zbiranje denarja je potekalo tudi v preostalih dneh, tako da se je poleg 1200 evrov izkupička od prodaje kebaba nabralo še 2489 evrov. Skupno torej kar 3689 evrov, znesek je šel, kot rečeno, za kombi. Vozilo so prvi šolski dan slovesno predali svojemu namenu. S kombijem znamke Ford se je pred šolo slavnostno pripeljala učenka Urška Dolar z Vranskega, ki je na letošnjih svetovnih poletnih igrah v Nemčiji osvojila bronasto medaljo v judu. Udeležbo na svetovnih igrah si je zaslužila s številnimi lepimi rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih. Na njeni športni poti ji pomaga trener Timotej Verdel iz Judo kluba Z dežele Sankaku, ki deluje pod okriljem Marjana Fabijana.

V Sloveniji že 72 let

Družina Bedžeti je v Sloveniji od leta 1951. Prišli so iz Gostivarja v Makedoniji in v Preboldu začeli slaščičarsko dejavnost. Bili so trije bratje: Baki, Roman in Riza. Baki je kot najstarejši vodil njihovo slaščičarno nekaj let, nato se je podal novim izzivom naproti. Posle sta prevzela brata in odprla še slaščičarno na Polzeli. Roman je svoje delo nadaljeval v novem okolju, na Polzeli, Riza pa je ostal v Preboldu in skupaj s sinovoma Vajdijem in Dževadom nadaljeval družinsko tradicijo.

Kot družina so v lokalnem okolju znani tudi po tem, da radi priskočijo na pomoč ljudem v stiski. Tudi tokrat so.