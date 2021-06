Prihodnji teden po vsej Sloveniji cepljenje brez predhodnega naročanja (V ŽIVO)

V četrtek je bilo ob 2.734 PCR-testih potrjenih 122 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih izvidov je znašal 4,5 odstotka, kar je manj kot dan prej, ko je bil 6,3 odstotka. Hitro testiranje je opravilo 31.392 ljudi.Zadnji podatki o številu hospitaliziranih bolnikov s covidom 19 še niso znani. Včeraj se je v slovenskih bolnišnicah zdravilo 172 bolnikov, 49 na oddelkih za intenzivno nego. Umrli so štirje bolniki.Po podatkih Nijz je bilo z enim odmerkom do zdaj cepljenih več kot 753 tisoč ljudi, z vsemi potrebnimi odmerki pa več kot 522 tisoč. Delež cepljenih z vsemi potrebnimi odmerki znaša 24,9 odstotka prebivalstva.V več cepilnih centrih danes in jutri poteka cepljenje proti covidu 19 brez predhodnega naročanja. V Zdravstvenih domovih (ZD) Trbovlje, Domžale, Murska Sobota in na Notranjskem bodo v petek oziroma soboto cepili proti covidu 19 brez predhodnega naročanja. Pridejo lahko vsi, ki so starejši od 16 let, še niso bili cepljeni, ki covida 19 niso preboleli v zadnjih šestih mesecih in so trenutno brez znakov okužbe. Več v prispevku: V teh cepilnih centrih bodo danes in jutri izvajali nenaročeno cepljenje Na današnji novinarski konferenci ob 11. uri o aktualnem stanju epidemije bosta sodelovala minister za zdravjein, vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje.»V teh dneh je epidemiološka slika ugodna, predvsem na račun cepljenja. To pa ne bi bilo mogoče, če ne bi imeli tako učinkovitega stebra zdravstva,« je pojasnil minister Poklukar in se vsem zahvalil za pomoč ter vse prebivalce, ki se niso cepili, je pozval, naj se cepijo in tako tudi pomagajo zaustaviti nove različice novega koronavirusa. Po besedah ministra je trenutno v Sloveniji cepiva dovolj, zato bodo tudi naslednji teden po vseh krajih po Sloveniji odprli dneve odprtih vrat v cepilnih centrih brez predhodnega naročanja.Zakaj se cepiti? »To je majhen solidaren korak vsakega od nas, s katerim se odločimo za naše zdravje, naše življenje in širšo imunost,« je državljanom sporočil Poklukar.je dejala, da je številka 122 dnevno okuženih še vedno visoka in spomnila, da smo lani ob takem času imeli 1-2-3 na novo dnevnih okuženih, a da se vseeno veseli, da imamo letos v rokah cepivo, ki nam že omogoča varno odpiranje dejavnosti. Zdravstvena stroka se po njenih besedah veseli, da je bolnikov s covid-19 manj, saj se delavci lahko počasi vračajo v normalnost in k svoji specializaciji. Tudi Logarjeva je državljane pozvala k cepljenju in s tem večjemu deležu precepljenih, kar bi nam omogočilo ne le lepo poletje, »temveč tudi koliko toliko mirno jesen«.