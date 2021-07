Dobro je vedeti za novost, ki jo uvajajo v bolnišnici Celje

SB Celje omogoča cepljenje tudi, ko ste na pregledu. FOTO: Twitter

V četrtek, 8. julija bomo v bolnišnici odprli cepilno mesto za paciente, ki prihajajo k nam na preglede. Na fotografiji si lahko preberete navodila: »Kaj storim, če se želim ob pregledu v bolnišnici hkrati cepiti proti covidu 19?«V Sloveniji je nekaj več kot 700.000 ljudi cepljenih z dvema odmerkoma cepiva proti koronavirusu (večina starejših od 18 let), kar je 34 %, nekaj več pa z enim odmerkom. Še vedno pa pristojne institucije pozivajo ljudi, naj se cepijo. Da bi dosegli t. i. čredno imunost, bi moralo po njihovem mnenju biti cepljenih preko 70 % prebivalstva.Po Sloveniji so zato vzpostavili mobilne enote za cepljenje. Razpored, kdaj in kje vas pričakujejo, lahko pogledate na tem mestu . Poleg tega še vedno traja promocijska kampanja, ki poziva ljudi k cepljenju. V SB Celje pa bodo odslej omogočili, da se cepijo ludje tudi takrat, ko pridejo na povsem običajen pregled v bolnišnico.Postopek bo takšen: če ste naročeni na pregled v SB Celje, boste kakšen dan prej poklicali na telefonsko številko in povedali, da bi se radi tudi cepili. To bo možno vsak dan med 10. in 12. uro.