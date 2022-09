Dobrih ljudi k sreči ne manjka: Miliki in Stanku vračajo vero v življenje (FOTO)

Pred časom smo poročali, kako je požar, ki je pred mesecem dni zajel stanovanjsko hišo v Dežnem pri Makolah, starejšima prebivalcema te majhne vasi, Miliki in Stanku Dolencu, vzel streho nad glavo. Pravzaprav sta izgubila vse, kar sta imela, a so se k sreči hitro odzvali sosedje, sokrajani in mnogi drugi, ki že uresničujejo obljube, da Milika in Stanko, ki je, mimogrede, tudi invalid, v nesreči ne bosta ostala sama.

Hitijo, da bo dom nared pred zimo.

Vaščani treh vasi Stoperce, Dežno in Sveča so namreč vzeli vajeti v svoje roke. Stopili so skupaj in se kmalu lotili postavljanja nove strehe, s čimer se je potrdilo, da nimajo le velikega srca, ampak da se znajo v tako kratkem času tudi odlično organizirati. Tako je več kot očitno, da zakonca Dolenec zime ne bosta preživela v začasnem bivalniku, temveč spet v svoji hiši, pod novo streho.

Pomoč še zbirajo

»Ves trud, ki smo ga vložili v priprave in realizacijo, se bo poplačal. Ne smemo pozabiti, da so nam na pomoč priskočili župan občine Makole Franc Majcen, predsednik civilne zaščite Tilen Kopše, Lovska družina Makole, trgovini Žerak in Jager iz Majšperka ter mnogi posamezniki, ki so do zdaj prispevali denar, predvsem pa čas in trud. Ne smemo pozabiti na Rdeči križ Makole, prek njihovega TRR se namreč zbirajo donirana sredstva. Čeprav nas čaka še dolga pot in veliko dela, da bomo uredili njun dom, je največje bogastvo občutek, da smo naredili nekaj dobrega, ko vidimo solze v njunih očeh. Njuna hvaležnost, ker smo stopili skupaj, da jima pomagamo, je največ, kar šteje. Zato drage dobre duše, potrebujemo še veliko, veseli bomo kakršne koli oblike pomoči, saj nas čaka še spodnji bivalni del, ker je voda uničila vse. Na fotografijah so utrinki naše akcije, da vsi, ki so do zdaj pomagali, vidijo, da njihovega zaupanja nismo izdali. Iz srca hvala vsem, kajti brez vas to ne bi bilo izvedljivo, saj denarja ni veliko. V slogi je moč in mi smo dokaz, da v nesreči nikoli nisi sam,« poudarja sovaščanka Danijela Dacinger.

Delavci so že zavihali rokave.

Bila je sobota, 13. avgusta, ko so se mnogi veselili podaljšanega prazničnega vikenda, nekateri tudi romanja h kateremu središču ob prazniku Marijinega vnebovzetja, ko je ob 15.50 izbruhnil požar v naselju Dežno pri Makolah. Zagorelo je na ostrešju stanovanjske hiše, ognjeni zublji so zajeli površino 100 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Makole so prihiteli in rešili, kar se je dalo, žal pa je ostrešje v celoti zgorelo, uničeno ali poškodovano je tudi vse drugo, kar sta imela zakonca Dolenec. Brez strehe na glavo sta ostala ob prihajajoči jeseni in napovedano mrzli zimi.

Hiter odziv

»Pride trenutek, ko se ti življenje sesuje kot hišica iz kart in ostaneš brez vsega ... V trenutku! Nimaš moči, ostaneš sam, ogenj vzame dom, ki si ga gradil vse življenje. Tako je vzel dom naših prijateljev. Draga človeka, dobri duši, vse življenje sta bila skromna in tudi nikoli ničesar prosila. Zdaj sta se znašla v hudi stiski, saj česar ni vzel ogenj, je uničila voda. Sovaščani smo se takoj odzvali in stopili skupaj. Ker sta psihično čisto na tleh, smo počistili razdejanje po požaru. Iščemo rešitve, da dom postane spet bivalen. V tem tednu pripravljamo doniran les, da čim prej postavimo ostrešje. Vendar potrebujemo tudi sekundarno kritino, žeblje, vijake, nekaj oken, pločevinaste obrobe, žlebove, snegobrane, skratka, stroški bodo ogromni, denarja ni veliko, nekaj bodo donirali občina Makole in Lovska družina Makole ter posamezniki, ki jim je mar,« sta takoj po požaru sporočili Jasna Tovornik in Danijela Dacinger.

Dobrih ljudi k sreči ne manjka.

Sicer pa nam je uspelo izvedeti, da zakonca, oba sta stara okoli 75 let, živita sama in sta zelo prizadeta zaradi tragedije, ki ju je doletela. »Ko sva bila mlada in zdrava, sva začela iz nič, zdaj, ko sva stara in nemočna, pa spet začenjava iz nič,« je dejal invalidni Stanko, ki bo z ženo do ureditve hiše stanoval v bivalniku. Ob tem smo neuradno izvedeli, da Milika nima prihodkov, Stanko pa prejema dobrih 300 evrov pokojnine.