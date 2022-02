Dobri ljudje so zakoncema Marsel rešili hišo (FOTO)

»Ne morete verjeti, kako srečna sva! Sva se samo jokala in smejala, ko nama je gospa z Rdečega križa povedala, da se je na njihov račun nabralo toliko denarja, da je najina hiša poplačana. Prav to nama je bilo najbolj pomembno,« je za Slovenske novice z velikim veseljem povedala Magda Marsel iz Zgornjega Lehna na Pohorju.

Še danes se čudi, da so se ljudje tako množično odzvali in v zgolj mesecu dni na poseben račun nakazali nekaj manj kot 72.000 evrov. S tem se jima je lahko z možem Rajkom končno odvalil velik kamen od srca, saj sta se izognila deložaciji oziroma izgubi lastne hiške.

Marcelova bosta lahko še naprej živela v tej hiški.

Magda, ki je morala v UKC Maribor v začetku leta dati odpoved, da lahko kot osebna asistentka 24 ur na dan skrbi za bolnega moža, v tako srečen razplet zgodbe pred več kot mesecem dni, ko so se začela zbirati sredstva, ni verjela.

»Jaz sem takrat že imela v glavi popolnoma črn scenarij,« nam je včeraj razlagala in dodala, da se je že na občini Ribnica na Pohorju zanimala za dodelitev občinskega stanovanja. »Nisem verjela, da bi se lahko tako končalo, kot se je. Še posebno zato, ker ne gre za tako majhno vsoto denarja,« še pravi sogovornica, ki se res vsem, ki so darovali denar ali pa kakor koli podpirali akcijo zbiranja denarja, iz srca zahvaljuje. Med drugimi glasbeniku Sašu Dobniku, ki je začel njuno zgodbo širiti po družabnih omrežjih, ter Lovru Fornezziju, ki je s prijatelji od hiše do hiše zbiral staro železo.

Začelo se je s korono

Petdesetletnega Rajka je, kot smo že poročali, 19. maja lani zadela možganska kap in ga prikovala na invalidski voziček. Magdi od takrat ni lahko. »Še kar jočem. Solze mi že kar na noter tečejo, ker ne morejo več navzven. Rajko prej ni imel nobenih zdravstvenih težav, nobenih pridruženih bolezni. Celih 25 let ni bil pri zdravniku, ves čas je delal, skrbel za družino, bil fizično zelo aktiven,« je januarja za Novice razlagala Marselova, ki se je, kot da moževa bolezen ni dovolj, znašla še pred eno težko situacijo.

Sašo Dobnik (na fotografiji levo) je Marselovima takoj priskočil na pomoč. FOTO: Facebook

Po izbruhu koronavirusa in z njim daljšega zaprtja države ter seveda izpada dohodka sta z možem težko odplačevala kredit za hišo, vzela sta ga pri eni od avstrijskih bank. Ta jima je, ker kredita nista mogla več redno odplačevati, dala pogoj, da morata do 28. januarja letos plačati 48.500 evrov, če želita obdržati hišo, v nasprotnem primeru bo šla na dražbo – onadva pa na cesto. In na njuno veliko srečo jim je na koncu z zbranim denarjem to uspelo. Znesek, ki jima je ostal, bosta, kot pravi Marselova, namenila za Rajkove fizioterapije in rehabilitacijo.

Zapisan je glasbi

Rajko je še presrečen, da bo lahko še naprej živel v lastni hiši, seveda skupaj z ženo in osem let staro psičko Luno. Zaradi možganske kapi sicer lahko govori le avtomatizirane besede, kot so s teboj, z menoj, ena, dva, tri ... »A, zanimivo, pesem pa lahko zapoje, v spominu so mu ostale številne skladbe,« je pojasnila njegova žena. Rajko je zapisan glasbi, skupaj s hčerko Mino imata ansambel Trio s Prve.

48.500 evrov je bil velik dolg.

Znan je kot srčen človek, prijatelj, vedno pripravljen nesebično pomagati, bil je podjetnik, aktiven na veliko področjih, predvsem pa ljubeč mož in oče. »Pri rehabilitaciji se zelo trudi. Zelo je motiviran in ves čas pozitiven,« pravi Magda in sklene, da zdaj, ko sta se rešila deložacije, Rajko ves čas govori le njemu zelo ljubo besedo: »Konkretno.«