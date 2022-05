Dobri avtobusarji peljejo otroke na morje, pobudnik je Amir (FOTO)

Po dveh letih epidemičnih ukrepov in razmer se letos živi bolj lagodno, pogledi prebivalstva pa se, kot je značilno za ta letni čas, znova obračajo proti morskim krajem, kjer so se že postavljale prikolice in čistile okolice poletnih bivališč ob morju.

Vsi seveda nimajo tega privilegija, med slednjimi pa jo najslabše odnesejo otroci, ki jim ni dano ob slani vodi (ter v njej) preživeti niti drobca poletja. Za take skrbijo številni programi, pa tudi številni posamezniki, kot denimo voznik ljubljanskega avtobusa Amir Abdaković, ki s sodelavci, podporniki in somišljeniki v prostem času znova načrtuje poletni dobrodelni podvig.

Nadaljujejo po koronskem premoru

Spomnimo, že pred leti je Amir začel svojo misijo prevažanja otrok na morje: skupaj z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Vič-Rudnik so mladino iz socialno najbolj ogroženih družin za vsaj en dan peljali na morje, akcija pa je otrokom dejansko pripeljala nasmeh na njihov obraz. Nato je prišla korona in zadeve niso bile več izvedljive:

Želijo si, da bi otrokom omogočili nekaj brezskrbnih dni med počitnicami. FOTO: Osebni Arhiv

»Med vožnjami na morje je bilo dve leti premora, kar pa ne pomeni, da smo mirovali,« pojasni Amir. Pred božičem so – tudi s SMS-sporočili ZAOTROKE5 na 1919 – zbrali donacije in obdarovali okoli 200 otrok z darili, zbirali pa so s pomočjo različnih prijateljev: od dobrosrčnih posameznikov, prek Ljubljanskega potniškega prometa, mladih nogometašev U-11 ljubljanske Olimpije, do Burger Hut Troja (ki je prispeval še topel obrok za obdarovance) ter društva starodobnih policijskih vozil Milica.

Amir za svoje akcije prevozov otrok na morje sodeluje z ZPM, skupaj z njegovo sekretarko Urško Vrtačnik sta tudi konec lanskega leta lahko zavila božična darila, ki so šla v prave roke. Amir tako in tako meni, da so bili otroci ena glavnih žrtev minulega obdobja: »Nenehno so bili doma ali pa z maskami v šoli, pod pritiski – zdaj pa jih želimo ponovno razveseliti z morjem.«

Vrtačnikova potrjuje stanje: »Bili so tisti, na katere se je prenašalo breme skrbi za druge, in morali so razumeti, zakaj nenadoma ne smejo več k babici, zakaj se ne smejo igrati s prijatelji, zakaj morajo učitelja gledati na ekranu,« pojasnjuje sekretarka. Za številne otroke se ni nehala boriti: »Lahko jim poskušamo pričarati vsaj lepe brezskrbne poletne dni na morju, ki bodo zaradi ekonomskih posledic to leto težje dosegljive še za večje število otrok in družin,« pravi Vrtačnikova ter dodaja, da jih letos »čaka izjemno velik izziv, saj se socialne stiske družin povečujejo«.

Prijavnina za dober namen

Pri svojem projektu je Amir dobil nepričakovano pomoč z domače Vrhnike, od koder prihaja in kjer je dobro zapisan: »Letos so me iz Zavoda Ivana Cankarja poklicali, ali bi sodelovali oziroma pomagali,« ponosno razkrije. Lina Celarc s tega vrhniškega zavoda, kjer se ukvarjajo s kulturo, športom in turizmom, pojasni, da so del prijavnine z letošnjega Cankarjevega pohoda namenili za otroke, ki jih bodo Amir in kolegi šoferji odpeljali na morje: »Občina je že v preteklosti sodelovala z njim, letos pa so se odločili, da namenijo del prijavnine nekomu, ki se ukvarja z dobrodelnostjo,« pojasnjuje Celarčeva. Cankarjev pohod bo v soboto, 21. maja: ob osmih bodo pohodniki še lahko pokukali v tamkajšnjo Cankarjevo spominsko sobo na ljubljanskem Rožniku, od koder bodo nato krenili na kar 25 kilometrov dolgo pot do vrha hriba Svete Trojice nad Vrhniko. Pohodnik se na cilju »razgleduje po sončni ravni, po tihem, sanjajočem močvirju, do Žalostne gore in do Krima«, kot je njemu domač pogled opisal največji slovenski pisatelj.

Polne roke dela Na ZPM Ljubljana Vič-Rudnik skrbijo za pomoč socialno ogroženim, bodisi s prehrambnimi izdelki, oblačili, obutvijo, šolskimi potrebščinami. »Trenutno so naše dejavnosti najbolj usmerjene v reševanje stisk socialno ogroženih družin in humanitarne akcije so povezane s tem. Junija bomo sodelovali na koncertu Rock mulčkov z gosti, na poletne počitnice v Pacug popeljali otroke v okviru akcije Pomežik soncu in otroke s posebnimi potrebami,« našteva sekretarka Vrtačnikova, ki dodaja, da poskušajo otrokom omogočiti vesele počitnice »ne glede na status njihove družine«.

Na stari železniški trasi pri nogometnem igrišču ŠD Dren na Drenovem Griču pa bo začetek družinskega pohoda, približno pet kilometrov (s kulinaričnimi okrepčili) zračne razdalje je do cilja, za vse tiste, ki jim bo 25 kilometrov preveč. Amir je podpore domačega kraja zelo vesel, saj upajo, da bodo lahko otrokom podaljšali tiste brezskrbne trenutke: »Vse je še odvisno od končne nabirke, ampak se bomo potrudili, da otroke v Pacug peljemo za več dni.« Pred njim in sodelujočimi je naporna pomlad – tudi dobesedno, na pohodu z dobrodelno noto – za to, da podaljšajo otroške nasmehe ob morski obali.

Z Urško Vrtačnik iz ZPM sta obdarovala otroke ob koncu leta. FOTO: Osebni arhiv

Pohod od Rožnika do Vrhnike bo imel dolgo in kratko inačico, na obeh pa bo tudi dobrodelna nota. FOTO: Voranc Vogel