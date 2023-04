Dobri avtobusar tudi letos pelje otroke na morje, pomagate lahko tudi vi

Voznik ljubljanskega avtobusa Amir Abdaković s sodelavci in somišljeniki v prostem času tudi letos načrtuje poletni dobrodelni podvig. Skupaj z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Vič-Rudnik ter številnimi podporniki z domače Vrhnike: tamkajšnjega Zavoda Ivana Cankarja in občine, pa tudi podjetij iz lokalnega in širšega okolja, bo mladino iz socialno najbolj ogroženih družin peljal na morje.

Kaj pa letos? Amir poziva vse, da mu priskočite na pomoč: v nedeljo, 23. aprila 2023, bo na Vrhniki v Plezalnem centru Verd (znan je po tem, da tam trenira tudi naša šampionka Janja Garnbret) potekal dobrodelni športno-kulturni dogodek s predstavo Muca Copatarica, plesom, plezanjem in igranjem. podrobnosti o poteku dogodka so na njihovi facebook strani. Zbrana sredstva bodo kakpak šla za dober namen: celoten izkupiček prodanih vstopnic bodo namenili Zvezi prijateljev mladine.

Načrt je, da bi letos na morje kar za tri dni odpeljali 50 otrok, ki sicer morja letos ne bi videli.

Nimate časa priti na prireditev? Pomagate lahko tudi prek SMS

Prijave na prireditev so zaradi omejenega števila sodelujočih obvezne in jih sprejemajo preko e-pošte. Začetek dogajanja bo v nedeljo ob 10. uri v prej omenjenem plezalnem centru. Pomoč zbirajo tudi preko dobrodelne SMS-številke s ključno besedo ZAOTROKE5 na številki 1919, s čimer za otroke prispevate pet evrov.