Dobre novice: naslednji teden bo val omikrona dosegel vrh, nato pa ...

Janez Žibert z ljubljanske zdravstvene fakultete je pripravil projekcije širjenja omikrona pri nas. Predvidel je namreč potek števila okuženih, bolnišničnih obravnav, obravnav na intenzivnih oddelkih in smrti. Na twitterju pa je tudi pokomentiral, kako se odvija prvi val omikrona pri nas. Če se napovedi uresničijo, bo število dnevnih okužb začelo upadati že v drugi polovici prihodnjega tedna.

Projekcija dnevnih okužb. FOTO: zaslonski posnetek, omikron

Kot je razvidno iz grafa, ki prikazuje projekcije dnevno potrjenih primerov in sedemdnevnega povprečja, bomo po številu okužb vrh prvega vala dosegli prihodnji teden, natančneje 19. januarja. Takrat bi se lahko število dnevnih okužb približalo številu 9.000. »Število okužb gre po moji projekciji, kar pomeni, da ne bi smeli preseči v sedemdnevnem povprečju 9.000 okužb na dan (to je velika številka). Seveda pod pogojem, da so sporočane številke dejanske in ne presegamo kapacitet testiranja,« je zapisal na twitterju.

Kar se tiče bolnišnic in intenzive, pa so je po besedah Žiberta situacija zelo dobra. Kot pravi, bi morale po njegovih projekcijah številke že počasi naraščati, pa še kar stojijo, kar je odlično. Če bi šle številke po njegovih projekcijah, bi morali priti v bolnišnicah nekje do števila 1.000, na intenzivni negi pa do 240. »Glede na to, da številke še ne naraščajo in ne sledijo projekcijam, smo na varni strani. Pri smrtih se trenutno gibamo po projekciji. Upajmo, da tako ostane,« je še sklenil profesor.