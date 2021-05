Dobre napovedi: v rumeno fazo že v drugi polovici maja

Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko v rumeno fazo prešli v drugi polovici maja. To ugotavlja Institut Jožef Stefan (IJS). Epidemiologi bodo lahko učinkovito spremljali stike šele v zeleni fazi, ki bi jo v trenutnih razmerah lahko dosegli sredi junija, menijo.Sedemdnevno povprečje okužb po danes objavljenih podatkih znaša 750, je na današnji novinarski konferenci o razmerah glede covida 19 povedala, ki je vodila novinarsko konferenco. Dan prej je to povprečje znašalo 675. Meja za prehod v rumeno fazo je postavljena pri 600, za prehod v zeleno pa pri 300. Epidemija predvidoma počasi upada. Ocenjeno reprodukcijsko število, ki kaže, koliko ljudi okuži okuženi ena oseba, je po navedbah IJS približno 0,96.Dokler ne bo precepljenih vsaj 10 odstotkov prebivalstva, vpliv cepljenja skoraj ne bo opazen v dinamiki epidemije, menijo na ISJ. Kljub cepljenju pa je po njihovi navedbah zelo pomembno, da ostanemo pri izvajanju veljavnih priporočil dosledni, saj le tako lahko najhitreje zmanjšamo dnevno število okuženih oseb na 300 ali manj.V trenutni fazi se cepijo večinoma tisti, ki sodijo v rizično skupino, zato je pričakovati zmanjšano obremenitev bolnišničnih zmogljivosti in manj umrlih, a le pod pogojem, da bomo z ustreznim obnašanjem preprečili širitev virusa v preostali, necepljeni populaciji, trdijo na ISJ. Zaradi približno 20.000 novih okužb na teden je prekuževanje znatno, a je že počasnejše od vse hitrejšega cepljenja. Poleg tega je prekuževanje po svarilih IJS vselej na račun zdravstvenih in gospodarskih posledic, saj velika večina okuženih zboli. Cepljeni pa po do zdaj znanih podatkih zbolijo le redko, in če že zbolijo, gre za blažjo obliko bolezni.V prvem valu se je okužil približno vsak 100. prebivalec. Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec. V drugem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva. Trenutno je kužen približno odstotek prebivalstva.