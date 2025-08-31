Dobra novica za voznike, dela pri predoru Šentvid po desetih mesecih končana

Promet z motornimi vozili na območju avtocestnega predora Šentvid v Ljubljani bo danes po skoraj desetih mesecih spet stekel normalno. Odprti bodo tako dokončno urejeni štirje priključki predora na Celovško cesto, rekonstruirana ljubljanska vpadnica na območju pa bo normalno prevozna. Sprostitev prometa bodo obeležili z dogodkom.

Avtocestni predor Šentvid, ki povezuje gorenjski avtocestni krak s primorsko avtocesto in ljubljansko obvoznico, je bil po nemalo zapletih odprt poleti 2008, a sta do nedavnega v njegovem sklopu še vedno manjkala izvoz iz predora na Celovško cesto proti središču Ljubljane in dokončna izpeljava uvoza v predor proti razcepu Koseze iz smeri središča mesta.

Razširitev Celovške in infrastrukture pri predoru

Po dolgoletnih zapletih je Dars leta 2023 vendarle uspel pridobiti gradbeno dovoljenje za poseg, lani jeseni pa so nato stekla gradbena dela za dokončanje kompleksa priključkov, ki jih je spremljala tudi celovita prenova in razširitev Celovške ceste ter spremljajoče infrastrukture pri predoru.

Zaradi tega je bil promet na območju oviran, še posebej od letošnje pomladi, ko je prihajalo tudi do dolgih zastojev na vstopu v prestolnico iz smeri Gorenjske.

Zdaj bo promet z motornimi vozili spet stekel normalno, bo pa treba v sklopu širšega infrastrukturnega posega urediti še kolesarske steze in pločnike, kar pristojni načrtujejo do konca oktobra.

Sprostitev motornega prometa bodo sicer danes obeležili tudi s posebnim dogodkom. Na njem bodo prisotni ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ljubljanski župan Zoran Janković, predsednik uprave Darsa Andrej Ribič in direktorica direkcije za infrastrukturo Karmen Praprotnik.

Odprta tudi Linhartova cesta

V prestolnici sicer trenutno poteka vrsta infrastrukturnih projektov. Zaključek še enega od teh bodo prav tako obeležili danes. Po skoraj dveh letih temeljite fazne rekonstrukcije med križiščem z Dunajsko cesto in krožiščem Žale bodo namreč odprli prenovljeno Linhartovo cesto.

Kot nadaljevanje prenove prometne infrastrukture na širšem območju osrednje ljubljanske železniške postaje pa je na območju pred tedni stekla tudi celovita rekonstrukcija krožišča Žale in spremljajočih cest - Pokopališke in Flajšmanove ulice.

Po napovedih pristojnih na Mestni občini Ljubljana naj bi v naslednjih dneh odprli prenovljeni zahodni del krožišča, tako da bo mogoče prehajanje s Štajerske na Savsko cesto. Vzhodni del krožišča pa naj bi obnovili do 1. novembra. Nato bodo začeli prenovo Pokopališke in Flajšmanove ulice, ki bosta v tem času popolnoma zaprti.