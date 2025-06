Dobra novica za upokojence: v ponedeljek prihaja letni dodatek, a ne bo za vse enak

Nekoliko več kot 640.000 upokojencev in upravičencev do nadomestila iz invalidskega zavarovanja bo v ponedeljek ob nakazilu junijske pokojnine prejelo tudi letni dodatek.

Višina izplačila bo obratno sorazmerna z višino pokojnine posameznika. Tako bodo vsi s pokojnino, nižjo od 680 evrov, dobili 465 evrov dodatka; tisti, ki imajo od 680 do 815 evrov pokojnine, 325 evrov dodatka; od 815 do 965 evrov pokojnine 265 evrov dodatka; če pokojnina znaša med 965 in 1160 evrov, bo dodatek 215 evrov. Največ upravičencev, 166.443, je v petem razredu, s pokojnino, višjo od 1160 evrov, njihovo nakazilo bo 155 evrov.

Kljub pozivom po drugačni ureditvi, denimo enakem znesku za vse, kot velja pri regresu zaposlenih, se bo, kot kaže, razvrstitev po razredih ohranila, piše Delo. Še več, z reformo naj bi jo opredelili kar v temeljni pokojninski zakonodaji, ki pa uvaja tudi nov zimski dodatek. Tega bodo upokojenci prvič dobili novembra, in to vsi v isti višini.

