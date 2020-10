Dobra novica za tiste, ki še niste izkoristili bonov

Bone izkoristila manj kot polovica državljanov

je v sredo zvečer sporočil številne slabe novice o ukrepih, ki nas čakajo v prihodnjih dneh . Je pa vlada odločala tudi o zadevi, ki zna v teh težkih dneh vsaj malo razveseliti Slovence. V peti sklop protikoronskih ukrepov, ki jih bodo v danes obravnavali poslanci, je vlada vnesla tudi možnost podaljšanja turističnih bonov v prihodnje koledarsko leto. »Naj tisti, ki turističnih bonov še niso uporabili, ne bodo v strahu, da jim bo rok potekel in da te možnosti zanje v prihodnjem letu ne bo,« je na novinarski konferenci zatrdil Janša.Konec septembra so nam na gospodarskem ministrstvu pojasnili, da vlada še ni sprejela odločitve o morebitnem podaljšanju uporabe turističnih bonov v prihodnje leto. »Vsem, ki bona še niso izkoristili, močno svetujem, da ga izkoristijo,« je takrat dejal državni sekretar na gospodarskem ministrstvuDoslej je bilo namreč unovčenih manj kot 45 odstotkov vseh bonov. Glede na to da je epidemiološka slika vse prej kot stabilna, bo verjetno vlada na ta način ugodila tistim, ki so želeli bone koristiti v jesenskih in zimskih mesecih.Štirje pristojni ministri bodo danes podrobneje predstavili ukrepe proti epidemiji, ki jih v sredo sprejela vlada. Del ukrepov, kot je ponovna uvedba pouka na daljavo za del učencev, bo začel veljati v ponedeljek. Že od petka pa bodo strožji ukrepi v sedmih statističnih regijah z najslabšo epidemiološko sliko.