Dobra novica za tisoče Slovencev

Državni zbor (DZ) je 26. marca sprejel zakon o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 (ZIPRS), v katerem je tudi določba o podaljšanju roka za oddajo obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) do 30. aprila 2021.



Čeprav zakon tik pred koncem marca še vedno ni objavljen v uradnem listu, je Furs kljub temu v sistemu eDavki že prestavil rok za oddajo obračunov na 30. april. To pomeni, da lahko zavezanci obračuna DDPO in DohDej oddajo do konca aprila 2021. Računovodje so zaradi zahtevnejših postopkov, ki so jih povzročili protikoronski ukrepi, že nekaj časa pozvali k podaljšanju roka.



Zakona o izvrševanju proračuna v uradnem listu še ni objavljen, ker je bistveni del novele zakona, to je izvzetje investicij v Slovensko vojsko iz omejitev pri prevzemanju obveznosti v breme proračuna, sporen za del opozicije. Poslanci Levice so tako v soboto začeli zbirati podpise za zahtevo za razpis referenduma.

