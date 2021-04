Dobra novica za tisoče Slovencev: v sredo bodo razdelili milijone

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Do dodatka za veliko družino je upravičen eden od staršev, ki živi z otroki v skupnem gospodinjstvu. Letos bo znesek dodatka višji za čas razglašene epidemije, kar so poslanci sprejeli s sedmim interventnim zakonom (PKP7). Dobra novica je, da se bo dodatek izplačal v sredo, 14. aprila.Dodatek za družino s tremi otroki znaša 404,48 evra, za družino s štirimi ali več otroki pa 491,52 evrov.Dodatek bo v sredo prejelo 29.562 družin, državna blagajna pa je za to namenila skoraj 12.5 milijonov evrov.V tem letu so bile velike družine upravičene tudi do solidarnostnega dodatka, ki so ga na račun dobile konec januarja. Ta je za družine s tremi otroki znašal 100 evrov in za družine s štirimi ali več otroki 200 evrov.