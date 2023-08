Dobra novica za prebivalce Luč: rešili so težave z vodovodom

V Lučah so v soboto zvečer rešili težave z vodovodom, zaradi katerega so bila gospodinjstva brez vode za pitje in higienske potrebe. Prebivalci Luč so zdaj ponovno priklopljeni na javni vodovod, je pa iz preventivnih razlogov še vedno v veljavi ukrep glede prekuhavanja vode, je za STA povedal župan Luč Klavdij Strmčnik.

»V Komunalnem podjetju Mozirje so včeraj popoldan oziroma proti večeru našli napako na eni od večjih vodovodnih cevi in jo odpravili. V Lučah in v delu zaselka Krnica, skupaj gre za približno 150 gospodinjstev, so zdaj znova priklopljeni na vodovod,« je povedal Strmčnik in dodal, da vodo za pitje vsem občanom še vedno razdeljujejo v tamkajšnjem štabu civilne zaščite.

Normalne cestne prevoznosti v občini še ni, prav tako po regionalni cesti še ni mogoče priti od Luč do Ljubnega. Hiše, ki so še nedostopne po cestnih povezavah, pa oskrbujejo s helikopterji. »Trenutno moramo še na tri lokacije dostavljati hrano in gorivo za agregate s helikopterji, in sicer na Konjski vrh, Podvolovljek in v zaselek Krnica,« je izpostavil Strmčnik.

Zagotovil je, da imajo elektriko praktično vsa gospodinjstva, niso pa vsa priklopljena na omrežje, temveč se oskrbujejo z agregati.