Dobra novica za ljubljansko letališče, ki je zdaj parkirišče

Državne subvencije za tuje letalske družbe

Kaj ministrstvo zahteva od prijaviteljev?

Javni razpis je od prijaviteljev zahteval, da bodo morali vsaj dva meseca dvakrat na teden izvajati redne potniške linije na eno izmed letališč v Sloveniji v prihodnji poletni sezoni, torej od 28. marca do 30. oktobra prihodnje leto, so pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo. Na tem niso zahtevali, da linije opredelijo že v prijavi.



Slaba zimska sezona

Letalsko industrijo je močno prizadela epidemija koronavirusa. V zraku je precej manj letal, kot bi jih sicer bilo v tem času, potovanja so domala povsem obstala.Številna letala so prizemljena in parkirana vse dokler se situacija ne spremeni. Zanimivo pa je, da je švicarska družba SwissAir izbrala ljubljansko letališče Jožeta Pučnika za parkirišče za več svojih letal. Kot poroča Sierra5 je tam parkiranih osem letal SwissAir. Vsa letala so tipa Airbus320. Pri letalskem portalu Sierra5 še pišejo: »Zaenkrat je predvideno, da Swiss ne namerava prizemljiti letal iz družine Airbus A320neo, prizemljili pa bodo kar 28 letal iz družine Airbus A320, približno polovica teh bi naj prišla na dolgoročno parkiranje na Brnik. Regionalne lete bodo do nadaljnjega opravljali z bolj ekonomsko in okolju prijaznimi letali Airbus A320/321neo ter manjšimi Airbusi A220.«Po poročaju Dela so na dolgotrajnem parkiranju tudi nekdanja štiri letala družbe South African Airways, tri letala propadlega britanskega prevoznika Thomas Cook, letalo turkmenske vlade …Pri Fraportu, ki je lastnik ljubljanskega letališča sicer pišejo, da je po podatkih Združenja evropskih letališč (ACI Europe) je letalski potniški promet v Evropi do konca septembra upadel za 72 odstotkov.Je pa ministrstvo za gospodarstvo pripravilo razpis, kjer ponuja subvencije za letalske prevoznike, če bodo pogosto leteli iz in v Ljubljano oziroma povezali Slovenijo s tujimi letališči. Pravzaprav gre za tri razpisne roke, kjer bo po poročanju Dela za vloge iz prvega roka bo za sofinanciranje na razpolago 1,5 milijona evrov, za vloge v okviru drugega 2,3 milijona evrov, za vloge v okviru tretjega pa 1,2 milijona evrov. Na prvi rok so se prijavili Lufthansa, Air Serbia, Montenegro Airlines, Air France, Turkish Airlines, Swiss Air, EasyJet, Wizzair in LOT.Katere letalske družbe, ki so bile redne gostje na ljubljanskem letališču, se na razpis niso prijavile? Ruski Aeroflot, finski Finnair, Transavia, Brussels Airlines. A prevozniki imajo čas, da se za subvencioniranje letov v prihodnji poletni sezoni prijavijo na drugi rok, ki bo 10. junija prihodnje leto.Lete za prihodnje leto pa je zagotovo zelo težko načrtovati vnaprej zaradi epidemije koronavirusa.»Z Brnika bo v zimski sezoni po trenutnih napovedih deset letalskih povezav v devet evropskih držav ponujalo devet prevoznikov. V obdobju z največjo frekvenco operacij bo predvidoma na voljo 60 letov tedensko,« so zapisali pri Fraportu.Kot smo že poročali, so mnogi leti bili odpovedani in številne povezave iz Ljubljane do evropskih prestolnic zamrznjene