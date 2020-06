Dobra novica za ljubitelje višjih temperatur

Čaka nas nekoliko bolj poletno vreme. FOTO: Arso

Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).Ponoči se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte. V petek bo večinoma sončno, zlasti v severni Sloveniji bodo popoldne krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj.V soboto in nedeljo bo sončno in vroče, v gorskem svetu bodo popoldne ali zvečer posamezne vročinske nevihte. Pihal bo jugozahodnik.V ponedeljek se bo prehodno pooblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Od torka do petka bo povečini sončno z možnostjo kakšne popoldanske ali večerne nevihte. V torek bo malo hladnejše, od srede naprej pa postopno spet bolj vroče.