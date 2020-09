Dobra novica za ljubitelje poletja: do 36 stopinj Celzija

Temnperature v Sloveniji sicer ne bodo tako visoke kot ponekod drugje v Evropi, a pritoževali nad mrazom se ne bomo. FOTO: Arso

Ko je že kazalo, da je poletja konec, so vremenoslovci razveselili z napovedjo, da nas čaka t. i. indijansko oziroma babje poletje, ki bo prineslo tudi našim krajem temperature do 30 stopinj Celzija.Danes bodo najvišje dnevne temperature od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z nekaj jutranje megle bo nižinah. Čez dan se bo v hribovitem svetu povečala kopasta oblačnost, na severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Zapihal bo šibak vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.V petek bo na Primorskem jasno s šibko burjo, v notranjosti bo občasno zmerno oblačno. V soboto bo povsod sončno. Po napovedih vremenskega portala Severe Weather Europe bo zelo toplo vreme v naslednjih dneh vztrajalo nad večjim delom Evrope, temperature bi se lahko povzpele tudi do 36 stopinj Celzija, predvsem ponekod na Balkanu (na Hrvaškem, Madžarskem, v Srbiji in Romuniji) in v Italiji. Konec tedna bodo temperature nad osrednjo, vzhodno in zahodno Evropo marsikje za med šest do 10 stopinj Celzija višje od dolgoletnega povprečja. Predvsem Španija, Francija, osrednja Evropa in Balkan si lahko v soboto obetajo zelo topel dan.Tudi v nadaljevanju nas po napovedih najmanj do 18. septembra čaka sončno in toplo vreme. V notranjosti bo po nižinah ob jutrih nekaj megle ali nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti malo nad 25, na Primorskem pa bo ob šibki burji okoli 30 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).Naslednji ponedeljek naj bi se toplo vreme širilo proti severu kontinenta, kjer bodo temperature do 10 stopinj Celzija višje od povprečja, v torek pa bo posebej toplo nad deli Francije, Beneluksa, Nemčije in severnega dela Balkana. V torek naj bi nad Italijo in balkanskim polotokom ponekod živo srebro doseglo med 32 do 36 stopinj Celzija, v sredo pa naj bi se najvišje dnevne temperature nekoliko spustile, a ne pod 30 stopinj Celzija.