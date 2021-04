Dobra novica za lastnike nepremičnin na Hrvaškem

Lastniki nepremičnin na Hrvaškem in tisti, ki imajo tam družino, se bodo gotovo razveselili novice, da lahko v Slovenijo vstopijo brez karantene. Vstop v Slovenijo bo po novem mogoč z največ tri dni starim negativni testom PCR ali HAT. Vlada je z odlokom, ki ga je spremenila v sredo, spremenila pogoje vstopa v državo in med nujne razloge za vstop v državo brez napotitve v karanteno in negativnega testa dodala poslovne razloge. Podaljšali so tudi tranzit skozi Slovenijo s šestih ur na 12.V novem odloku so zapisali tako: Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 48 urah po prehodu meje, če predloži negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa.Dodajajo še, da v delu izjeme, ki se nanaša na opravljanje vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.Nova izjema velja tudi za tiste, ki mejo prehajajo iz družinskih razlogov. Za prečkanje meje imajo na voljo 72 ur, ob vstopu pa ne sme biti negativen test starejši od enega tedna. Enako velja za družinske člane druge osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, če potujejo skupaj. Spremembe bodo začele veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.