Dobra novica za javne uslužbence: v naslednjih dneh višji regres za letni dopust

Regres za letni dopust je temeljna pravica zaposlenih, ki izhaja iz Zakona o delovnih razmerjih. Regresov so se lahko letos že marca veselili v naših največjih bankah, NLB in OTP, kjer so zaposleni prejeli 2804 evre bruto dodatka za dopust. Enako radodarna je bila Zavarovalnica Sava, ki je regres zaposlenim izplačala že februarja.

Zanimalo nas je, kdaj bo letos izplačan regres javnim uslužbencem. Služba za odnose z javnostmi Ministrstva za javno upravo je pojasnila, da je skrajni rok za izplačilo regresa javnim uslužbencem konec junija, in sicer najmanj v višini minimalne plače. Ta v letu 2025 znaša 1277,72 evra.

»V zvezi z izplačilom regresa za letni dopust za zaposlene v javnem sektorju pojasnjujemo, da je bilo med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dogovorjeno, da bo regres javnim uslužbencem letos in prihodnje leto izplačan najpozneje pri plači za mesec april (v maju). Dogovorjena pa je bila tudi višina regresa: v letu 2025 bo za 5 odstotkov, v letu 2026 pa za 10 odstotkov višji od minimalne plače.

Za zaposlene v javnem sektorju tako v letošnjem letu regres za letni dopust znaša 1.341,61 evra in bo izplačan najpozneje ob izplačilu plače za april 2025, torej v naslednjih dneh.«

